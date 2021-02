Taux : dégradation générale, sauf sur BTP, dopés par Draghi

(CercleFinance.com) - Les chiffres publiés aux Etats Unis ce mercredi sont plutôt bons et les taux longs US s'en ressentent: les rendements continuent de se tendre, au-delà des 1,13% sur le '2031' (contre 1,107% la veille).

Robert Kaplan (FED d'Atlanta) estime que les injections monétaires massives devraient être réduite à mesure que la conjoncture US s'améliorera... et c'est ce qu'elle semble faire au vu de l'indice PMI composite de l'activité globale aux Etats-Unis -calculé par IHS Markit- qui grimpe de 55,3 en décembre 2020 à 58,7 pour janvier -son plus haut niveau depuis mars 2015-, alors qu'il avait été annoncé à 58,0 en estimation 'flash'.

Cette révision traduit donc une accélération de l'expansion du secteur privé américain un peu plus forte qu'estimé initialement.

Même sentiment avec l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis en janvier : +174.000 emplois en janvier, là où les économistes anticipaient +40.000 à +50.000, après les 78.000 destructions de décembre 2020 (chiffre révisé d'une estimation initiale de 123.000).

En Europe, les investisseurs avaient également pris ce matin connaissance des indices ISM 'composites' pour le mois dernier, et c'est nettement moins réjouissant que l'indice PMI manufacturier (meilleur que prévu) publié lundi, suite au recul de l'activité dans le secteur tertiaire.

L'indice de l'activité globale de la France -calculé par IHS Markit- se replie de 49,5 en décembre 2020 vers 47,7, ce qui met en évidence une accélération de la contraction de l'activité en janvier.

Le secteur privé de la zone euro a connu un début d'année 2021 difficile, au vu de l'indice PMI composite IHS Markit qui s'est replié de 49,1 en décembre 2020 vers 47,8 en janvier.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 0,9% en janvier 2021, contre -0,3% en décembre 2020 (chiffre inchangé par rapport à l'estimation précédente), selon une estimation rapide publiée par Eurostat.

Mais ces chiffres plutôt médiocres n'ont entrainé de détente des rendements sur les OAT (+1,2Pts à -0,238%) et encore moins sur les Bunds avec +2Pts à -0,465%.

Plus au Sud, les Bonos espagnols prennent +1Pt à 0,13% et la seule embellie notable concerne les BTP italiens puisque le Président Sergio Mattarella a convoqué Mario Draghi pour un entretien mercredi, à l'issue duquel il a accepté la proposition de former le nouveau Gouvernement qui aura pour mission de mettre en oeuvre le plan de relance de 200MdsE adopté par Bruxelles en juillet 2020.

Enfin, les Gilts britanniques atteignent le plus mauvais niveau de l'année à 0,375% (+2Pts).