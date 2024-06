Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: dégradation générale, +prononcée en France, Italie, UK information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 18:54









(CercleFinance.com) - La secousse s'avère moins brutale pour le Bourse de Paris semble (-1,35%) que pour notre marché obligataire qui subit l'une des plus lourdes corrections de l'année, avec une tension de +12Pts en 'brut' et +7Pts en relatif par rapport au Bund ou le '10 ans' néerlandais.



La secousse provoquée hier par les résultats des élections européennes et l'annonce d'une prochaine dissolution de l'Assemblée nationale était inévitable et elle s'explique naturellement par l'incertitude politique et économique qui en résulte déclenche.



La décision du Président Macron -inattendue pour nos concitoyens mais pas pour son entourage- éclipse la principale principale préoccupation des marchés, à savoir la réunion de la Réserve fédérale, prévue mercredi.



'Dans une campagne extrêmement courte, tout laisse à croire que le RN sera le premier parti de la future Assemblée', pronostiquent les équipes d'Oddo BHF.



'En toute logique, le président devrait nommer le Premier ministre dans ce parti et se préparer à une 'cohabitation', prédit la banque privée.



Le rendement à 10 ans français se tend de 12,6 points de base à 3,237% après les élections et celui de l'obligation allemande de 5,7 points de base à 2,672%.

Les BTP italiens (+12Pts à 4,076%) calquent leur évolution sur nos OAT, pour les même motifs, à savoir une large victoire de la formation de Giorgia Meloni.

Pas d'élection Outre-Manche mais pourtant une nette dégradation des 'Gilts' qui se tendent de +11,4Pts vers 4,378%.



Outre-Atlantique, à l'issue d'une journée vierge de stats 'macro', les T-Bonds se dégradent de +4Pts à 4,47% à 48H du communiqué final de la FED, avec un maintien des taux anticipé à 100%, et à 60% jusqu'au 4ème trimestre 2024.







