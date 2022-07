Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux: dégradation générale mais embellie sur BTP italiens information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 17:31

(CercleFinance.com) - Les rendements se tendent assez nettement en Europe, plus modestement à New York (+7Pts à 3,000%), à 72H de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne.

La BCE devrait procéder à une hausse de taux de 25 points de base, sa première depuis 2011, alors que l'inflation continue de battre des records en Europe (8,5% en moyenne mais +22% en Estonie).



La BCE devrait également détailler les détails de son plan 'anti-fragmentation' destiné à limiter l'écart de taux entre les obligations d'Etat allemandes et celles du sud de l'Europe.

Il est toujours question d'achats ciblés sur les émissions les plus à risque (celles du 'sud') mais difficile d'affirmer que la Bundesbank va vouloir jouer le jeu aussi loin qu'il le faudrait pour réduire le 'spread' BTP/Bund.



La 'bonne surprise du jour', c'est que le BTP italien se détend de -3Pts vers 3,3800%, ce qui réduit le 'spread' avec le Bund à moins de 220Pts, contre plus de 230 vendredi, alors que Mario Draghi semblait sur le point de jeter l'éponge et quitter le pouvoir pour de bon.



Il tenterait une nouvelle fois de rafistoler une majorité hétéroclite...mais le peuple italien est très remonté contre lui: super-Mario se ferait laminer en cas de législatives.

Le rendement des OAT grimpe de +10Pts vers 1,835%, même écart pour le Bund qui se hisse vers 1,225%.

Les Bonos espagnols rajoutent +6,3Pts à 2,442%, même écart pour les Gilts britanniques à 2,1580%.