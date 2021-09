Taux : dégradation générale, gains de la veille effacés

(CercleFinance.com) - Le marché obligataire US réagit négativement à la publication du 'NFP' à 14H30, mais son repli a été ensuite endigué par un ISM des 'services' décevant et un PMI 'Composite' qui l'est à peine moins.

Le rendement du '10 ans' se tend de +3Pts à 1,326% (après 1,336% au plus haut), le 30 ans affiche +2,5Pts à 1,935%.

Plus au Sud, c'est machine arrière toute avec l'effacement des gains de la veille et +4Pts sur les BTP italiens à 0,706% et +2,5Pts sur les Bonos à 0,339%.

Les marchés obligataires européens finissent également en net recul, avec des écarts comparables de +3Pts de base pour nos OAT (-0,0170% et -0,003% au plus bas) et les Bunds (à -0,362%).

Les opérateurs auraient-ils pris conscience avec 24H de retard de la spectaculaire hausse des pris à la production dans l'Eurozone (+2,1% en séquentiel, +12,1% en rythme annuel) ?

Dans le détail, le 'NFP' ne fait donc état que de 235.000 nouveaux emplois alors que le consensus en attendait entre 725 et 7500.000 (le secteur privé en aurait créé 243.000, le secteur public en a donc détruit 10.000).

Le chiffre de juillet est également révisé en baisse de -110.000, de 1.053.000 à 943.000.

Joe Biden qui commentait ces chiffres 2 heures après leur parution invoque le 'variant Delta' et exhorte le Congrès à voter son plan de soutien à la croissance; il annonce le renforcement des mesures de lutte contre le Covid, ce qui pourrait se traduire par une 3ème injection, voir une obligation vaccinale comme à New York (où toute activité ou presque est interdite sans les 2 injections).

Le taux de chômage ressort à 5,2% (-0,2%), ce qui doit beaucoup à la pyramide des âges... et la seconde mauvaise surprise provient du taux de salaire horaire qui fait un bond de +0,6% en séquentiel, à +4,3% en rythme annuel (contre 4,00% anticipé).

Déception également du côté du PMI des 'services' (baromètre de l'activité du secteur tertiaire) qui chute de 64 vers 61,7 (contre un consensus de 61,6).

Il y avait également au menu le PMI 'composite' d'IHS Markit qui mesure l'activité du secteur privé aux Etats-Unis : il recule de -0,5Pt à 55,4 en donnée définitive, conformément à l'estimation 'flash'.

Au vu des 3 chiffres du jour, tous décevants, la Réserve fédérale pourrait différer le 'tapering' anticipé en novembre si l'emploi se dégradait de nouveau en novembre... mais la rapide hausse des salaires risque d'alimenter la spirale inflationniste.

On sait en effet que la politique de soutien monétaire de la Fed est principalement indexée sur les chiffres de l'inflation et de l'emploi, la question est de savoir avec quel ordre de priorité.

Ce matin, les investisseurs avaient pu prendre connaissance des indices PMI des services au sein de la zone euro.

Pour la France, l'indice composite de l'activité globale s'est à nouveau replié en août et ressort à 55,9 témoignant cependant encore d'une expansion soutenue de l'activité dans le secteur privé français.

Pour finir, les Gilts britanniques, les meilleurs performers de la veille se retendent de +3,5Pts vers 0,717%.