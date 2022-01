Taux: dégradation (en solo) des T-Bonds se poursuit, à 1,68% information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 19:10

(CercleFinance.com) - Wall Street a battu, dès la 1ère heure, 2 nouveaux records avec un 'S&P' à 4.816 et un Dow Jones au zénith à 36.900Pts.



Le 'risk-on' continue de siphonner des liquidités sur les marchés obligataires, et notamment les T-Bonds qui se dégradent de +7Pts supplémentaires à 1,68%, contre 1,498/1,500% le 31/12/2021, soit +18Pts de base en 48H chrono... c'est presque l'équivalent d'une hausse de taux (idem pour le '30 ans' passé de 1,9% à 2,09% (+7Pts également en 24H).



L'analyse de la courbe semble indiquer que l'horizon se rapproche mais le '3 mois' (0,085%), le 6 mois (0,221%, soit +3Pts en 48H) et même le '2 ans' (+3Pts à 0,763% en 48H) semblent démentir un scénario où la FED pourrait agir dès la mi-mars... mais la repentification à partir du '5 ans' (de 1,263% vers 1,383% en 48H) et jusqu'à '30 ans' démontre que les anticipations évoluent rapidement et que le délai entre la fin du 'tapering' et l'entame d'un cycle de hausse des taux pourrait être très bref.



Après une mauvaise entame d'année, les marchés obligataires européens se sont nettement désolidarisés des T-Bonds.



Nos OAT finissent quasi stables vers 0,234% après s'être détendues vers 0,200% après la publication de l'estimation provisoire de l'Insee sur les prix à la consommation en France en décembre: ils affichent +2,8% sur un an, comme le mois précédent, avec une accélération pour les produits manufacturés et l'alimentation, mais un ralentissement pour l'énergie et les services.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,2% en décembre, après +0,4% en novembre.

En données IPCH (harmonisées à l'échelle européenne), l'indice des prix augmenterait de 3,4% sur un an, comme en novembre, et croîtrait de 0,2% sur un mois, après +0,4% le mois précédent.



Les Bunds ne bougent pas davantage à -0,1240% (-0,1500% ce midi) alors que selon Destatis (l'office fédéral de statistiques), les données préliminaires sur les ventes de détail en Allemagne indiquent des progressions de 0,6 à 1,2% en termes réels et de 2,8 à 3,4% en termes nominaux, par rapport à 2020.

Plus au Sud, les Bonos se détendent de -0,7Pt à 0,584%, les BTP italiens se dégradent en revanche de +2Pts à 1,214%.

Ils pourraient être rapidement rejoints par les 'Gilts' qui effectuent un rattrapage (marchés UK clos hier) de +12Pts vers 1,0920%.



Le dernier chiffre du jour n'a eu aucun impact sur l'obligataire, et les T-Bonds en particulier- : il concernait la croissance du secteur manufacturier américain.

L'ISM a ralenti plus fortement que prévu en décembre, à 58,7 le mois dernier, contre 61,1 en novembre selon les résultats de la dernière enquête de l'Institute for Supply Management (le consensus tablait sur 60, un seuil au-dessus duquel l'indice a passé la majeure partie de l'année 2021).



L'indice ressort néanmoins pour le 19ème mois consécutif au-dessus de la barre des 50 points, qui témoigne d'une expansion de l'activité.

La composante des prix acquittés est ressortie à 68,2, contre 82,4 le mois précédent.

Le sous-indice des nouvelles commandes a lui reculé à 60,4, contre 61,5 en novembre, tandis que celui de l'emploi a progressé à 54,2 contre 53,3 le mois précédent.