Taux : dégradation en fin de séance, la semaine finit étale information fournie par Cercle Finance • 12/05/2023 à 19:31

(CercleFinance.com) - La journée se déroulait de façon plutôt positive sur les marchés obligataires jusqu'en milieu d'après-midi, les rendements se sont alors retendus entre 15H30 et 19H, de +5Pts en moyenne en Europe, de +6Pts sur les T-Bonds (repassé de 3,387% à 3,446%).



La dégradation a coïncidé avec la publication de l'indice 'Umich' du moral des ménages et vu son repli, la réaction du marché de taux US est difficilement explicable.

L'enquête mensuelle de l'Université du Michigan enregistre une chute de confiance de 63,5 vers 57,7 en première estimation ce mois-ci.

Si le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a reculé à 64,5, contre 68,2 en avril, celui mesurant leurs anticipations sur la situation économique a plongé à 53,4, à comparer avec 60,5 le mois dernier.

Des chiffres qui préfigurent un vrai ralentissement économique ne cadrent pas avec une hausse des rendements, comme si l'économie US apparaissait en surchauffe: la cause doit se situer ailleurs.



Et ce ne sera pas non plus du côté des prix à l'importation aux Etats Unis : ont rebondi de 0,4% au mois d'avril, après une baisse de 0,8% en mars, mais la tendance de fond montre des signes clairs de ralentissement de l'inflation.

En variation sur les 12 derniers mois, les prix à l'import affichent en effet une chute de 4,8% en données brutes.

La faiblesse des prix à l'importation, sous l'effet du dollar fort et du reflux du pétrole, laisse espérer un prochain retour de l'inflation autour de l'objectif de 2% que s'est fixé la Fed.



En Europe peu de chiffres à se mettre sous la dent: en France, les prix à la consommation augmentent de 5,9% en avril 2023, après +5,7% en mars, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire.

Sur un mois, l'indice augmente de 0,6%, après +0,9% en mars.

Nos OAT ont vu leur rendement rebondir de +6Pts en fin de journée, vers 2,856% (score du jour, un niveau comparable au 23 octobre 2022, les 2,80% servent de pivot), les Bunds ont connu le même sort (vers 2,276%, les 2,25% servent de pivot).

Sur la semaine, les OAT et les Bunds ne se détendent plus que de 2Pts, les BTP italiens qui rajoutent +7Pts vers 4,182% se retrouvent au même niveau que le 14 mars dernier... et le 1er janvier 2023: c'est comme s'il ne s'était rien passé du côté de la BCE.



Outre-Manche, les 'Gilts' finissent la semaine au-delà des 3,80% (+3Pts à 3,812%).