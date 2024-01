Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : dégradation en Europe, activité Eurozone en net repli information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Séance ultra-calme sur l'obligataire en termes de volumes mais orientation clairement baissière en Europe alors que les marchés US sont clos pour ce 15 janvier, jour férie et de célébration (Martin Luther King's day).



Les OAT (2,733%) et les Bunds (2,200%) se dégradent ce lundi de +5,5Pts respectivement, les BTP italiens et les Bonos espagnols de +6,5Pts alors que la BCE semble très réticente à laisser les marchés escompter une baisse de taux avant l'automne prochain (alors que beaucoup l'espèrent dès l'entame du 2ème semestre).



L'agenda macro-économique s'annonce plus calme cette semaine aux Etats Unis avec comme point d'orgue les chiffres des ventes au détail pour le mois de décembre, qui permettront de jauger la santé de la consommation aux Etats-Unis.

Les chiffres de l'inflation publiés jeudi dernier, quoi que décevants, ont été bien digérés par les marchés et ont fait figure de 'non-événements'.



Le 'chiffre du jour' a été publié en milieu de matinée en Europe : la production industrielle CVS en octobre et novembre 2023, a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, selon Eurostat, après des reculs de respectivement 0,7% et 0,5% entre septembre et octobre.



Dans la zone euro, le recul de la production de biens de consommation durables atteint 2 %, tandis que la production de biens de consommations non-durables progresse de 1,2 %.

Sur 1 an, le recul flirte avec les -6,8% dans l'Eurozone (-5,8% dans l'UE), ce qui explique en grande partie la contraction de la croissance du PIB anticipée au 4ème trimestre dans la zone Euro (plombé par un PIB négatif de -0,3% en Allemagne à fin 2023).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.