Taux : dégradation des TBonds & Gilts, BTP & Bonos au zénith

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont finalement encaissé le choc d'un brutal basculement des marchés en 'full risk on' lundi, les taux se détendant progressivement au cours des 4 séances suivantes. Nos OAT affichent -2Pts à -0,305%, soit +4,5Pts sur la semaine, soit un retour sur les niveaux du 27 octobre (le CAC40 était 17% plus bas). Le CAC40 engrange +8,5% pour la seconde semaine consécutive, ce qui est une première cette année, et un gain de +19% depuis le 30/10, ce qui est un record long terme en 10 séances: les OAT se montrent donc en fait très résilientes. Les Bunds se détendent de -1,5Pt vers -0,55% mais finissent la semaine sur un score de +7Pts (ce qui les ramène à leurs niveaux du 1er octobre ou de la mi-mai). Le 'spread' avec les BTP italiens (-2Pts à -0,63%) chute vers +118Pts de base, ce qui constitue un minimum historique... et il se resserre à 66Pts de base avec les Bonos espagnols qui effacent 3Pts à 0,108% après avoir fait une incursion vers 0,099%. Les Bonos et BTP terminent la semaine inchangés tandis que les Gilts britanniques (stables à 0,345% ce vendredi) se dégradent de +7Pts sur la semaine. C'est au final pire que pour les T-Bonds US qui restent également quasi stables (-1Pt à 0,882%), soit +6,2Pts de base en hebdo. A noter le net recul du moral des consommateurs américains selon l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui chute à 77,0 en estimation préliminaire, contre 81,8 en données définitives pour le mois d'octobre. Les Etats Unis voient se profiler des mesures de reconfinement de plus en plus strictes (risque de récession au 4ème trimestre) mais le suspens concernant le résultat -provisoire- de l'élection américaine semble se dissiper : un porte parole chinois (donc pas Xi-Jinping en personne) prend acte de la victoire de Joe Biden, ce qui semble signifier que les chances d'inversion des résultats dans les états clés du Michigan, Georgie, Pennsylvanie sont selon Pékin jugées nulles pour Donald Trump.

