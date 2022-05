Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux : dégradation ce vendredi mais nette détente en 'hebdo' information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 18:30

(CercleFinance.com) - Après une détente spectaculaire de -15Pts la veille, nos OAT se retendent de +8Pts vers 1,465%, ce qui réduit le gain à 20Pts sur la semaine écoulée, contre 35Pts la veille.

L'indice des prix à la consommation en France a augmenté de 4,8% le mois dernier (après +4,5% en mars d'après l'Insee).

Cette accélération de l'inflation résulte de celle pour les prix des services (+3%), de l'alimentation (+3,8%) et des produits manufacturés (+2,6%), alors que les prix de l'énergie ralentissent mais restent en forte hausse (+26,5%).

L'inflation inquiète encore plus l'Allemagne (7,4% en donnée définitive Destatis): le Bund allemand se tend de +8Pts à 0,95%, le BTP italien de +15Pts à 2,866% (toujours près de 100Pts de prime avec le Bund).



Les nouvelles ne sont pas meilleures côté production industrielle CVS : contraction de -1,8% dans la zone euro et de 1,2% dans l'UE en mars en séquentiel, selon Eurostat, après des hausses séquentielles de 0,5% et de 0,6% respectivement en février.



'La baisse de la production industrielle en mars montre que la guerre en Ukraine a un impact sévère sur les fabricants', réagit Capital Economics, précisant que cette contraction est en grande partie due à une baisse de 5% en Allemagne.



Ce soir, les T-Bonds US affichent également +11Pts à 2,928% (soit 22Pts de gain hebdo contre 33Pts la veille) après la publication de l'indices prix à l'import qui stagnent à +2,9% en mars (+12% annuel).

Les prix américains à l'exportation ont augmenté de 0,6% (+0,5% hors produits agricoles), soit +18% par rapport à avril 2021.



La confiance des consommateurs du Michigan est repartie à la baisse au mois de mai, selon la première estimation de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, publiée ce vendredi.



Son indice de confiance est ressorti en nette baisse de plus de -6Pts à 59,1 ce mois-ci, contre 65,2 en avril, ce qui correspond à un repli de 9,4%.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est dégradé à 63,6 en mai, après 69,4 le mois dernier, la composante mesurant l'évolution de leurs anticipations de -6,2Pts, à 56,3 contre 62,5 en avril.

Enfin, outre-Manche, les Gilts finissent la semaine sur une détente globale de -25Pts, compte tenu des +5Pts affichés ce vendredi à 1,751%.