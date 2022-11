Taux: dégradation aux US, malgré stats logement inquiétantes information fournie par Cercle Finance • 18/11/2022 à 16:29

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires restent soutenus par les anticipations d'un recul de l'inflation, et la perspective d'un atterrissage en douceur de l'économie.

Mais les derniers chiffres publiés ce vendredi laissent craindre que le ralentissement soit plus brutal qu'espéré.

Paradoxalement, les T-Bonds se tendent de +10Pts ce vendredi (à 3,79%), la hausse des rendements s'était amplifiée en réaction aux déclarations de plusieurs membres de la Fed, qui ont plaidé pour une politique toujours restrictive de la part de la banque centrale américaine.



Mais les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué pour un neuvième mois de suite en octobre par rapport au mois précédent, reculant de 5,9% à un rythme annualisé de 4,43 millions, selon les données désaisonnalisées de la NAR (National Association of Realtors).



'Un plus grand nombre d'acheteurs potentiels ont été empêchés de se qualifier pour un prêt hypothécaire en octobre alors que les taux hypothécaires augmentaient', explique Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.



Le prix de vente médian s'est établi à 379.100 dollars, en hausse de 6,6% par rapport à l'an dernier.

Le stock de logements anciens invendus a diminué pour un troisième mois consécutif pour s'établir à 1,22 million à la fin octobre.



D'autre part, l'indice des indicateurs avancés a reculé de -0,8% à 114,9, pour le huitième mois consécutif en octobre (après -0,5% en septembre), a annoncé vendredi le Conference Board, ce qui laisse anticiper selon lui une possible récession dans les mois à venir.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient une nouvelle baisse de 0,5% en octobre.



'Le retournement des indicateurs avancés reflètent les perspectives dégradées des consommateurs face à l'inflation élevée et à la remontée des taux d'intérêt, ainsi que les prévisions en berne de la construction résidentielle et du secteur manufacturier', explique Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board.



L'organisme dit prévoir une croissance du PIB réel de 1,8% cette année aux Etats-Unis, avec une récession 'susceptible de démarrer autour de la fin de l'année pour se prolonger jusqu'à la mi-2023'.

A noter la forte décrue du pétrole de -4% (Brent à 86,5$) avec des signaux de ralentissement de la demande en Chine.



En Europe, nos OAT se détendent de -3Pts vers 2,475%, les Bunds de seulement 2Pts vers 2,005%, les BTP italiens en revanche effacent -5Pts à 3,90%, c'est la bonne surprise de la semaine : le 'spread'. avec le Bund retombe sous 190Pts, soit 50Pts de moins qu'il y a 1 mois.



Le 'Gilts' UK finissent mal la semaine avec +12Pts à 3,26%, au lendemain de la présentation du plan d'austérité par Jeremy Hunt.