Taux : déferlante de chiffres US sans impact sur taux longs.

(CercleFinance.com) - Séance de stagnation des marchés obligataires à la veille du communiqué/conférence de presse de la FED (à l'issue du FOMC qui a début cet après-midi aux Etats Unis). Les T-Bonds terminent sur une note indécise après avoir évolué de part et d'autre du seuil des 1,600%. Les T-Bonds à 20 se détendent (de 2,31% vers 2,275%) après une adjudication de24Mds$ qui s'est plutôt bien passée. Le '30 ans' en revanche se dégrade de 1Pt à 2,38% mais ça se détend nettement sur les maturités courtes avec -1Pt sur le 31 mois' à 0,015%. En Europe, ce fut le 'grand sommeil' avec pratiquement aucun écart mesurable au Nord (Bund, OAT, 10 ans néerlandais), les BTP italiens se dégradant de +2,5Pts vers 0,623%). A noter : une émission de 7MdsE 'd'obligations vertes' a été réalisée par France Trésor et elle a reçu un très bon accueil. Cette séance s'est avérée riche en indicateurs 'macro' aux Etats Unis où les ventes de détail aux États-Unis ont chuté contre toute attente de -3% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où le consensus de marché anticipait un repli de -0,4%, après un bond de 7,6% en janvier (révisé de +5,3% en estimation initiale). Il n'a pas été tenu assez compte de la paralysie d'un tiers des Etats Unis mi-février pour cause de tempête de neige. En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont contractées de 2,7% en février (après +8,3% le mois précédent), alors que les économistes espéraient en moyenne une très légère progression (+0,1%). La production industrielle des États-Unis a diminué de 2,2% en février selon la Réserve fédérale (après une hausse de 1,1% en janvier), alors que les économistes espéraient en moyenne une légère progression de +0,2%... mais il fallait tenir compte des grosses perturbations météorologiques de la mi-février. De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en repli de 1,7 point de pourcentage en rythme séquentiel, à 73,8% le mois dernier, alors que le consensus de marché visait un taux à peu près stable. Le baromètre de l'activité immobilière 'NAHB' se replie à 82 (il était anticipé à 83). Les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 1,3% en février par rapport au mois précédent, progression un peu supérieure au consensus, mais de 0,4% seulement hors produits pétroliers (données compilées par le Département du Travail). De leur côté, les prix à l'exportation ont progressé séquentiellement de 1,6% en données brutes et de 1,5% hors produits agricoles. Par rapport à février 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont augmenté respectivement de 3% et de 5,2%... un chiffre très 'fort'. En France, les prix à la consommation de la France augmentent de 0,6% (sur 12 mois) en février 2021, comme le mois précédent, selon l'Insee qui révise donc son estimation initiale à la hausse de 0,2 point pour le mois écoulé.

