Taux: décision de Fitch impacte moins que la dérive dette US information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 19:29

(CercleFinance.com) - La dégradation de la dette US par Fitch Ratings (de 'AAA' à 'AA+' n'a occasionné ni volatilité ni nervosité.

Si cela semble indisposer le marché obligataires US, la réaction demeure d'ampleur modérée avec +7,5Pts à 4,125%, et le '30 ans' rajoute +7Pts à 4,20%.

Rappel, cela fait des années 'S&P' avait retiré la note 'AAA' (cela remonte au 6 août 2011)... et cela avait été un choc pour Wall Street qui avait chuté de -6,5% suite à cette annonce (le S&P500 perd -1% ce mercredi).



Ce qui pose en revanche question, c'est le maintient du rendement du '6 mois' au-delà de 5,50% (et 5,54% au plus haut, tout comme la veille): la FED va privilégier les émissions courtes pour éviter de peser sur les taux longs.



La FED va en effet tenter de mener à bien le plus programme d'émission de son histoire avec 1.800Mds (dont 1.000Mds$ entre juillet et septembre) d'ici fin 2023, alors que les recettes fiscales sont tombées à un plus bas depuis fin 2008 (il y eu entre temps plusieurs réformes fiscales très favorables aux ultra-riches).



Côté 'stats', et même si ADP n'est plus considéré comme une référence fiable (trop de volatilité, trop de correctifs de ses 'chiffres' d'un mois sur l'autre), son enquête sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis déjoue une nouvelle fois les pronostics.

ADP aurai dénombré +324.000 embauches en juillet, un chiffre supérieur de +150.000 aux attentes (fourchette +170 à +180.000).

Les créations de postes sont restées robustes, les loisirs et l'hôtellerie, des pertes sont enregistrées dans l'industrie qui souffre de la hausse des taux.



En Europe, la tendance est demeurée hésitante une bonne partie de la journée, la lourdeur l'emporte au final, comme lors des 3 précédentes séances : les OAT en terminent vers 3,07%, les Bunds à 2,500%, les BTP à 4,185%... et une nouvelle fois, les Gilts britanniques finissent au plus bas, avec un rendement de 4,442%.