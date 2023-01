Taux: début de semaine positif aux US & Italie, repli Gilts information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 19:04

(CercleFinance.com) - La hausse des indices boursiers a pénalisé dans un premier temps le compartiment obligataire (le 'risk-off' n'est plus en vogue depuis le 2 janvier) mais les marchés de taux ont inverse la vapeur -malgré des actions de plus en plus bullish- dans l'après-midi (+2% sur le Nasdaq).



Les taux longs US se détendent maintenant de -5Pts sur les T-Bonds US (vers 3,521%).

En Europe, les BTP surprennent avec -2,5Pts à 4,189% mais la lourdeur ne s'est pas totalement dissipée et les Bunds se dégradent de 2,5Pts à 2,23600%, les OAT affichent +2Pts à 2,7360%.



Outre-Manche, la semaine a mal commencé pour les Gilts UK qui se tendent de +8,5Pts vers 3,56%.



La journée a été ponctuée par quelques chiffres : en Allemagne, la production industrielle a légèrement rebondi de 0,2% d'un mois sur l'autre en novembre, tirée par les biens de consommation après sa baisse de 0,4% enregistrée en octobre, selon les données de Destatis, l'office fédéral de la statistique.



En Europe, l'indice 'Sentix' du moral des milieux d'affaires remonte de -21 à -17 alors que les prix de l'énergie s'assagissent.



Une certaine fébrilité pourrait émerger dans les prochains jours, jusqu'au grand rendez-vous de la semaine côté américain, c'est-à-dire les statistiques mensuelles des prix à la consommation (CPI) publiées ce jeudi.



L'optimisme prévaut puisque les investisseurs espèrent un nouveau ralentissement de l'inflation à 6,6% aux Etats-Unis, après un ralentissement à 7,1% au mois de novembre, son plus bas niveau en presque un an.