Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : début de plafonnement, à proximité de sommets annuels Cercle Finance • 24/09/2020 à 19:16









(CercleFinance.com) - La hausse des marché obligataires plafonne un peu, à l'approche des sommets du milieu de l'été (début août) et parfois de sommets remontant à mars dernier. Nos OAT se dégradent de +1Pt à -0,234% (la veille, les -0,25% ont été re-testés), les Bunds en revanche se stabilisent autour de -0,5000/-0,5020%: l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne a progressé en septembre vers 93,4 contre 92,5 en août, pour le cinquième mois consécutif, un score conforme aux anticipations qui a suscité peu de réactions. Plus au Sud, des prises de bénéfices surviennent après le test de planchers annuels sur les Bonos espagnols et historiques sur les BTP italiens: ces dettes souveraines se retendent de +2Pts de base respectivement à 0,247% et 0,875%. Outre-Manche, les Gilts effacent 1Pt de rémunération à 0,2100%. Trajectoire parfaitement identique sur les T-Bonds US qui se détendent de -1Pt de base à 0,667%. C'est un résultat un peu contre-intuitif en regard de l'envolée des ventes de maisons neuves au mois d'août : +4,8% au lieu de -0,8% anticipé. Le cumul des achats de maisons s'inscrit au-delà de la barre symbolique du million d'unités en rythme annuel (à 1,01 million), un record qui datait de 14 ans, au sommet de la bulle des 'subprime' à l'été 2006. Les citadins aisés en capacité de télétravailler -traumatisés par le confinement du printemps- fuient le coeur des métropoles où les loisirs ont disparu et où la violence prospère parfois de façon alarmante (Portland, Minneapolis, Baltimore, Louisville, Kenosha, etc.) Déception en revanche avec les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage qui remontent vers 870.000 selon les chiffres du Département américain du Travail (contre 866.000 la semaine précédente) alors que le consensus n'anticipait que 840.000 inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 35.250 par rapport à la semaine précédente, à 878.250... le nombre de chômeurs indemnisés se maintenant au-delà des 12,5 millions.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.