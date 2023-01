Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux : début d'année positive (USA, UE), sauf au Royaume Uni information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 18:56

(CercleFinance.com) - Bonne entame d'année pour les T-Bonds US qui se détendent de -5Pts à 3,781%... mais les taux longs affichaient jusqu'à -10Pts en début d'après-midi.

Les dépenses de logements sont en effet ressorties bien au-delà des attentes, à +0,2% contre -0,4% anticipé.

En Europe, nos OAT se détendent plus franchement, de -9Pts 2,900%, les Bunds -7,59Pts à 2,372% et les BTP italiens de -8Pts à 4,482%.



Les investisseurs ont pris connaissance de plusieurs statistiques de premier plan en Europe : l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre en Allemagne est une bonne surprise avec un ralentissement de -1,4% en séquentiel, à +8,6% (contre +10,00%) grâce à la forte baisse du prix du gaz.

En moyenne annuelle sur l'ensemble de 2022, les prix à la consommation en Allemagne se sont accrus de 7,9% en données nationales et de 8,7% en données harmonisées, par rapport à la moyenne de l'année précédente.



Les investisseurs ont également pu prendre connaissance d'une légère hausse du chômage en Allemagne en décembre, selon des statistiques officielles publiées mardi par l'Agence fédérale pour l'emploi.



Le nombre de demandeurs d'emploi est ainsi remonté de 20.000 par rapport à novembre pour s'établir 2.454.000 à la fin du mois dernier. Ce dernier chiffre signale à une augmentation de 124.000 par rapport au mois de décembre 2021.

Outre-Manche, après 3 jours de pause, les Gilts britanniques détonnent et font cavalier seul à la baisse : leur rendement se tend de +1,2Pts à 3,682% alors que l'année 2023 se présente comme la plus difficile à gérer depuis le milieu des années 70.