Taux: de nouveaux records de rendement de 5 à 7 ans (UK) information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 18:38

(CercleFinance.com) - Cette 1ère séance de la semaine a été marquée par un nouvel envol du rendement des OAT (+5Pts) qui franchit les 1,40% (1,43% au plus haut, du jamais vu depuis avril 2017) avant de se tasser un peu vers 1,38%.



Les Bunds (+7,5Pts) se sont envolés jusque vers 0,96% avant de freiner vers 0,915%, les BTP italiens (+6Pts) culminent vers 2,553%.



Le rendement des 'Gilts '(+11,5Pts à 1,985%) a flirté durant quelques minutes avec les 2,000%, au plus haut depuis juin 2015).



Pas de grosses 'stats' ce mardi mais une déclaration de James Bullard (Président de la FED de St Louis, devenu l'un des porte-parole de la FED) qui préconise un taux directeur à 3,50% (3,25/3,5%) d'ici fin 2022, ce qui suppose de rajouter +300Pts au cours des 6 prochaines réunions, soit +50Pts à chaque fois.



C'est le niveau souhaité pour contenir la poussée de l'inflation qui reste supérieure à 8,5% en cette entame de seconde trimestre 2022.

Les T-Bonds US battent de nouveaux records annuels avec 2,93% sur le '10 ans' (2,91% ce soir soit +10Pts) et le '30 ans' a fait une incursion au-delà des 3,000% (3,018%), le '20 ans' s'est hissé au-delà de 3,20% (et 3,175% ce soir).

A noter que la courbe des taux US s'inverse de nouveau entre le '10 ans' et le '7 ans' (2,92%).



En dépit d'une résurgence des cas de Covid-19 dans le pays et de la multiplication des confinements, l'économie chinoise a pris un bon départ au premier trimestre, son PIB ayant progressé de 4,8% sur un an après une croissance de 4% au quatrième trimestre 2021 (le FMI anticipe cependant une croissance ralentie à 4,4% en 2022).