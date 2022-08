Taux: de mauvais chiffres en Europe mais tensions de retour information fournie par Cercle Finance • 23/08/2022 à 16:24

(CercleFinance.com) - Les mauvais chiffres conjoncturels publiés en Europe ce matin n'y changent rien : le rendement des OAT et des BUNDS se tend de +3Pts de base respectivement à 1,9200 et 1,323%.

La tendance s'avère aussi lourde sur les BTP italiens (+4Pts à 3,64%) et les Bonos espagnols (+3Pts à 2,508%).

Outre-Manche, le rendement des Gilts flambe de +9Pts vers 2,605% alors qu'une étude de Citigroup évoque une inflation au-delà de 18,5% au Royaume Uni d'ici fin décembre (pour la BoE, ce sera 13,3% d'inflation en octobre).



A l'inverse, le rendement des T-Bonds US se détend de -4,Pts, de 3,03% vers 2,985% après la publication des PMI américains du mois d'août.



L'indice flash PMI des 'services' chute de 47,3 vers 44,1 (contre un rebond vers 49 attendu) et le PMI manufacturier est en repli de 52,2 vers 51,3 (c'est également inférieur aux estimations : 51,9).

Les ventes de logements neufs (-12,5%, de 585.000 vers 511.000) montrent une accentuation de la crise actuellement traversée par le marché immobilier américain.



En Europe, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'indice PMI flash composite de l'activité globale en France, calculé par S&P Global. Celui-ci est passé de 51,7 en juillet à 49,8 en août, signalant ainsi le premier recul de l'activité globale depuis février 2021.



La production manufacturière se replie de près de -2Pts pour un troisième mois consécutif, affichant même son plus fort taux de contraction depuis la vague initiale de Covid-19 au premier semestre 2020, baisse attribuée à la diminution du volume global des nouvelles commandes.



Parallèlement, S&P Global indique que la croissance de l'activité se poursuit dans le secteur français des services, le taux d'expansion n'affichant toutefois qu'un niveau modéré, le plus faible depuis avril 2021.



Dans la zone euro, l'activité du secteur privé s'est de nouveau contractée au mois d'août, la forte hausse du coût de la vie ayant fait chuter la demande dans le secteur des services.



Les résultats préliminaires des enquêtes réalisées par S&P Global auprès des directeurs d'achat (PMI) pour le mois en cours confortent ainsi le scénario d'un possible retour en récession de l'économie de l'UE.

L'indice composite - qui mesure à la fois l'activité dans le secteur manufacturier et dans celui des services - s'est ainsi replié à 49,2 ce mois-ci, contre 49,9 en juillet, s'installant en territoire de contraction pour le deuxième mois consécutif. Il s'agit d'un plus bas de 18 mois.



Pour les analystes d'Oddo BHF, tout concourt aujourd'hui à aggraver le pessimisme des entreprises européennes.



'Les prix de l'électricité et du gaz naturel vont de record en record, pesant sur les marges des entreprises et le budget des ménages malgré certaines mesures de plafonnement temporaire', expliquent les économistes de la banque privée.



'Sans espoir de normalisation rapide des marchés de l'énergie, l'économie européenne se dirige vers la récession', prédit Oddo.

Nicolas Warren, le président de l'ADENE prédit même un collapsus industriel cet automne, de très nombreuses entreprises n'étant plus rentables, elles préfèreront suspendre leur activité.