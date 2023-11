Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux: CPI US valide les attentes de baisse loyer de l'argent information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 18:54









(CercleFinance.com) - Rarement cette année un chiffre d'inflation US n'aura provoqué une telle euphorie cette année... mais qui plus est, validé une inversion de tendance majeure sur l'obligataire.



Ce 14 novembre -sauf retournement de situation spectaculaire le 15- marque bien le début d'un cycle de décrue des taux, après le plafonnement survenu fin octobre.

Le mouvement le plus spectaculaire concerne le '2 ans' US qui efface -20Pts à 4,841%, puis le '10 ans' avec -18Pts à 4,455%, puis le '30 ans' avec -12Pts à 4,628%.

La publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis vient de totalement dissiper les craintes de resserrement de la politique monétaire américaine en décembre mais également d'ici mai 2024.



L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,2% en octobre par rapport au même mois de 2022, contre +3,7% au mois de septembre.

La variation en séquentiel est moins spectaculaire avec -0,1% par rapport à spetembre.

Hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel s'est établi à 4% le mois dernier, un niveau là-aussi légèrement en dessous du consensus (4,1%).



En Europe, la détente des OAT et des Bunds dépassé largement les 10Pts avec -14Pts et -13Pts de base à 3,1504 et 2,600% respectivement, le '10 ans' italien affiche -16,5Pts à 4,401%.

Les 'Gilts' britanniques sont dans la bonne moyenne avec -14Pts à 4,1800%.



A noter côté Europe la publication de l'indice ZEW du climat économique pour l'Allemagne -traduisant les attentes des experts allemands des marchés financiers- qui grimpe de 10,9 points en novembre pour s'établir à 9,8, revenant ainsi en territoire positif pour la première fois depuis avril.



'Les attentes économiques accrues s'accompagnent de perspectives nettement plus optimistes pour le secteur industriel allemand et les marchés boursiers nationaux et étrangers', souligne le président du ZEW, le professeur Achim Wambach.



Ce dernier pointe aussi la quasi-stabilité (+0,1 point) de l'indice évaluant la situation économique en Allemagne, à -79,8 points, ce qui selon lui 'confirme l'impression que le développement économique de l'Allemagne a atteint son point le plus bas'.







