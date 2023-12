Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : CPI US sans surprise, T-Bonds/Bunds/OAT bien orientés information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 17:58









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires semblent s'être rassurés ce mardi: les rendements se détendent de -3 à -4,5Pts de base de part et d'autre de l'Atlantique.

Les T-bonds '2033' refluent de 4,2400 vers 4,2100%, les Bunds de 2,2650 vers 2,2200%, nos OAT de 2,818% vers 2,7730%... et les BTP italiens effacent -6Pts vers 3,995% (retour sous le seuil symbolique des 4,000%.



L'indice des prix US était potentiellement le chiffre le plus important de la semaine mais le 'CPI' américain s'avère constituer un bel exemple de 'non événement'.



L'inflation qui a stagné comme prévu en novembre, laisse entrevoir une approche plus accommodante de la part des grandes banques centrales: les chiffres d'inflation du jour sont jugés plutôt rassurants et en ligne avec les attentes.

L'indice 'Core' affiche une stabilité à 4,00% en données 'core', le 'CPI brut' ressort à 3,1% (+0,1% en novembre).

Suite à ces chiffres, les investisseurs estiment à environ 44% la probabilité d'une baisse des taux d'un quart de point en mars, selon le baromètre FedWatch de CME Group, contre 42% environ hier.



Le FOMC devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés demain, mais son communiqué pourrait fournir quelques précieuses indications sur ses intentions en matière de taux.



A noter toutefois une poursuite de l'augmentation des coûts du logement, une composante très suivie par les analystes: cette hausse est liée au tarissement de l'offre car personne ne souhaite réemprunter à 7% après avoir pu acheter avec un taux hypothécaire à 3,5% il y a 2 ans.

Donc, il n'y a plus de vendeur et la solution pour les acheteurs solvables consiste à faire construire un logement neuf.







