Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: consolidation sans intensité après 1 semaine positive information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 19:02









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires sont-ils saturés de bonnes nouvelles, et trop de bonnes nouvelles tuent les bonnes nouvelles ?



Les chiffres US du jour avaient pourtant de quoi réjouir les 'bulls' et perpétuer le mouvement de détente des taux.



Les T-Bonds (+2Pts à 3.916%) semblent être restés sourds aux bons chiffres de l'inflation 'PCE' aux Etats-Unis.

C'est l'indicateur favori de la Réserve fédérale pour évaluer la trajectoire des prix : il se modère à 2,6% en rythme annuel en novembre, en baisse de 0,3 point par rapport au mois d'octobre, et en données 'core (hors produits alimentaires et énergie) il se contracte de 3,4% vers 3,2% d'un mois sur l'autre, d'après le Département du Commerce.



Publiées au même moment, les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,2% le mois dernier par rapport à octobre aux Etats-Unis, pour des revenus en croissance de 0,4% d'un mois sur l'autre.



Après un recul de 5,1% au mois d'octobre, les commandes de biens durables ont augmenté de 5,4% aux Etats-Unis au mois de novembre (+2,2% anticipé), selon des statistiques publiées ce vendredi par le Département du Commerce.

La hausse est principalement tirée par le secteur des transports (commandes aéronautiques) mais hors transport, la hausse des nouvelles commandes de biens durables se limiterait à 0,5%.



Et pour finir en beauté à la veille de Noël, la confiance du consommateur américain s'est améliorée de façon encore plus prononcée que prévu en décembre, à 69,7 contre 69,4 initialement selon l'indice définitif de l'Université du Michigan publié vendredi.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, continue d'attribuer cette embellie à l'amélioration des anticipations d'inflation à un horizon d'un an, désormais revenue à 3,1%, soit un plus bas depuis mars 2021, au lieu de 4,5% le mois passé.

Le seul bémol du jour concerne les ventes de logements individuels neufs qui ont plongé de 12,2% en novembre par rapport au mois précédent, pour s'établir à 590.000 unités en rythme annualisé, selon le Département du Commerce, après une chute de 4% en octobre.



Les marchés obligataires européens, eux aussi, marquent un peu le pas mais pas d'inversion de polarité en vue : les Bunds et les OAT se dégradent de +2,5Pt et +2% à 1,980 et 2,4800% respectivement, les BTP italiens se détendent symétriquement de -2,5Pts vers 3,55% (-17Pts en hebdo).

Les 'Gilts' britanniques se détendent un peu vers 3,532%, soit -15,5Pts sur la semaine écoulée.











Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.