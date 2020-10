Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : consolidation générale, T-Bonds au niveau de fin août Cercle Finance • 20/10/2020 à 19:19









(CercleFinance.com) - Léger repli des marchés obligataires qui semblent culminer depuis 48H. Les indices boursiers étant plutôt moroses ce mardi, on peut exclure le facteur 'appétit pour le risque' et la concurrence des actions : les OAT se retendent de +1,6% vers -0,325%, les Bunds de +2,7Pts à -0,6000%. Plus au Sud, les BTP se tendent de +1Pt à 0,728%, les Bonos espagnols de +2,5Pts à 0,186%. Outre-Atlantique, les T-Bonds se dégradent de -3Pts vers 0,79000%, ce qui constitue leur plus mauvaise 'marque' depuis fin août (le 28/08 en intraday) puis les 7/8/9 octobre : le palier technique des 0,80% se rapproche. Cette dégradation ne semble pas avoir de lien avec les mises en chantier de logement aux USA qui n'ont augmenté que de 1,9% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier selon le Département du Commerce. Cela représente tout de même 1.415.000 nouvelles constructions en rythme annualisé, mais c'est inférieur au consensus qui visait 1.451.000. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est par contre accru de 5,2% à 1.553.000, un niveau supérieur à l'estimation moyenne des économistes, qui était de 1.525.000. Outre-Manche, les Gilts reculent (+1,7Pt de base à 0,188%) mais le risque de 'hard Brexit' -toujours bien présent alors que des négociations tendus avec l'UE se poursuivent- ne dissuade pas les détenteurs de Livre Sterling.

