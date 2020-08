Taux : consolidation générale suite à des PMI plus robustes

(CercleFinance.com) - Ce fut une séance riche en statistiques, notamment des 'PMI' ou des 'ISM' (indices précurseurs d'activité) de part et d'autre de l'Atlantique et les marchés obligataires ont tenu compte de cette embellie en stoppant leur progression après avoir atteint la veille des niveaux records sur plusieurs maturités de T-Bonds US (le '(ans' ayant inscrit un rendement plancher de 0,195%, le '1 mois' de 0,07%).

Les T-Bonds 2030 se retendent de +3Pts à 0,543% alors que le PMI des 'services' aux Etats-Unis (enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management) a grimpé vers 58,1 le mois dernier contre 57,1 en juin (les économistes l'attendaient en repli vers 55 d'après le consensus).

La composante des nouvelles commandes a été la plus dynamique, avec un score de 67,7 contre 61,6 le mois précédent, tandis que le sous-indice de l'emploi a reculé d'un point, à 42,1.

Les marchés US ne semblent accorder en revanche aucun crédit à l'enquête mensuelle sur l'emploi dans le secteur privé publié par ADP: l'institut qui collecte ses données auprès de 40.000 entreprises américaines (le pays en compte plusieurs millions si l'on tient compte des artisans, restaurateurs, garagistes indépendants, etc.) car le chiffre publié se situe à des années lumières du consensus : +167.000 contre 1,9 million anticipé (presque +2 millions), c'est à 11 fois moins que prévu.

Pas non plus de 'coup de chapeau' à 14H30 avec la publication d'une embellie de la balance commerciale des États-Unis : le déficit s'est contracté à -50,7 milliards de dollars en juin 2020, selon le Département américain du Commerce, contre -54,8 milliards le mois précédent (révisé de -54,6 milliards en estimation initiale), soit -7,5% d'un mois sur l'autre.

Un chiffre proche du consensus, qui était de -50,3 milliards... donc, phénomène de 'fait accompli'.

En Europe, nos OAT se dégradent de +3,7Pts à -0,200% alors que

l'indice composite de l'activité globale du secteur privé français enregistre sa plus forte hausse depuis près de deux ans et demi (à 57,3 contre 51,7) et ressort légèrement supérieure à l'estimation 'flash': c'est 'mieux que prévu'... mais on partait de tellement bas.

Les Bunds se tendent de +4Pts à -0,5100% tandis que plus au Sud, la consolidation est plus limitée avec +2Pts de base sur les BTP italiens et les Bonos à respectivement 1,038% et 0,311%.

Bonne surprise également outre-Manche dans le secteur des services britannique qui a renoué avec la croissance le mois dernier: l'indice PMI d'IHS Markit/CIPS des directeurs d'achats est passé de 47,1 en juin à 56,5 au mois de juillet, repassant au-dessus du seuil des 50 points indiquant une expansion de l'activité.

Il s'agit de sa plus forte progression d'un mois sur l'autre depuis juin 2015.

Les Gilts corrigent de +5Pts à 0,128% après avoir atteint un plancher de 0,07% la veille en intraday.

L'indice 'composite' britannique grimpe de 47,7 vers 57 mais les directeurs d'achats interrogés évoquent souvent un effet rebond après les niveaux extrêmement déprimés atteints ces derniers mois et qu'ils jugent qu'il faudra 'beaucoup de temps' pour revenir aux niveaux d'avant la crise.