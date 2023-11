Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : consolidation face au risk-on irrésitible des actions information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le 'risk-on' est plus que jamais d'actualité sur les actions (10ème hausse consécutive du Nasdaq, une série historique) et cela pénalise un peu le compartiment obligataire (qui vient aussi de fortement progresser depuis le 1er novembre).



Les écarts demeurent cependant modestes de part et d'autre de l'Atlantique : les T-Bonds à 10 ans se retendent de +5Pts vers 4,577%, le bund allemand reprend 3,7Pts à 2,65% et l'OAT +3,2pts, à 3,233%.

Plus au Sud, les BTP italiens se calent dans la moyenne avec +3,1% à 4,8% (après un 'pic' à 4,534% en séance).



Les taux se détendront de nouveau en Europe si Christine Lagarde opte pour des déclarations plus 'dovish' qui s'aligneraient sur celles de Jerome Powell il y a 10 jours (réponse à partir de 17H30, les marchés seront alors fermés).

En attendant, un membre de la FED, Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, vient de déclarer que 'la décrue de l'inflation emprunte un 'chemin bosselé' et que trop se focaliser sur l'évolution des taux longs n'est pas une stratégie pertinente pour piloter la politique monétaire'.



Jerome Powell, le patron de la Fed, s'exprimera de nouveau ce soir dans le cadre d'une conférence organisée par le FMI à Washington.



Les marchés obligataires ne semblent pas anticiper de 'révélations' à cette occasion et c'est la consolidation qui l'emporte sur les T-Bonds.



Peu de chiffres 'macro' ce jeudi : les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ressortent à 217.000, soit un recul de 3.000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente, selon le Département du Travail: c'est une décrue modeste alors que la distribution est en plein recrutement pré-Thanksgiving.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 212 250 la semaine dernière, soit une hausse de 1500 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 22 000 pour s'établir à 1 834 000 lors de la semaine précédente, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.











