Taux : consolidation des T-Bonds, record absolu BTP italiens

(CercleFinance.com) - Après l'épisode euphorique de mercredi et la consolidation quasi à l'horizontal de jeudi, des prises de profit se matérialisent sur les T-Bonds US qui se retendent de +4,5Pts vers 0,823%. La FED a rassuré jeudi soir en assurant qu'elle dispose de la capacité d'augmenter sa 'puissance de feu'... et tout le monde d'en conclure qu'elle peut au besoin accroître fortement ses rachats d'actifs ('QE'). En Europe, c'est une séance sans grand relief avec des OAT qui se dégradent marginalement de -1Pt vers -0,355%, les Bunds de +2Pts vers -0,6200%. Nouveau record absolu sur les BTP italiens dont le rendement chute de -3Pts vers 0,603% et 0,598% en séance (soit -12Pts sur la semaine), la meilleure marque de tous les temps. Le recul des T-Bonds apparaît cohérent avec la très bonne surprise du rapport mensuel du Département américain du Travail: le taux de chômage recule de façon spectaculaire en octobre, de 7,7% vers 6,9% (le consensus tablait sur 7,5% à 7,7%) et les créations d'emplois dans le secteur privé s'élèvent à +906.000. Un score surprenant puisque l'enquête ADP n'en avait dénombré que 365.000 sur la même période (enquête publiée mercredi). Plus globalement, les créations d'emplois s'élèvent à 638.000, en recul de -24.000 par rapport à septembre (mais le consensus tablait sur seulement 600.000). Le taux de population active demeure historiquement faible à 61,7%, mais c'est mieux que les 61,4% de septembre. Les Bunds ont peu réagi au 'chiffre du jour', légèrement négatif: en Allemagne, la production industrielle a augmenté moins que prévu en septembre, annonce vendredi Destatis, l'office fédérale de la statistique. Alors que les économistes anticipaient une hausse de 2,6%, la production n'a augmenté que de 1,6% au mois de septembre Si le secteur automobile - qui représente la plus grande partie du secteur manufacturier allemand - a confirmé son rebond en affichant une production en hausse de 10%, la production énergétique a diminué de 2,5%. Peu de mouvement sur les 'Gilts' britanniques avec +0,5Pt à 0,282%.

