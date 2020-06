Taux : consolidation, dans l'attente des annonces de la BCE

(CercleFinance.com) - Séance peu active alors que les allemands et les suisses étaient en congé ce lundi.

Nos OAT ont corrigé de +4,3Pts de base vers -0,032% alors que l'indice des acheteurs PMI d'IHS Markit dans le secteur manufacturier se redresse de 31,5 en avril vers 40,6 en mai (mieux que les 40,3 anticipés).

Outre-Atlantique, les indices US restent au plus haut depuis mi-mars et se rapprochent encore des records absolus comme le Nasdaq-100 qui gagne +0,3% vers 9.585 : les T-Bonds se dégradent de +2,2Pts vers 0,666%.

Le marché obligataire US a peut-être réagi à des chiffres du jour 'moins pires que prévus': l'indice ISM de l'activité dans l'industrie manufacturière aux Etats-Unis s'est contracté au mois de mai, mais à un rythme moins sévère que le mois précédent et ressort en hausse à 43,1%, soit 1,6 point de pourcentage de plus que les 41,5% du mois d'avril, un niveau qui reste toutefois inédit depuis la crise de 2009.

Les économistes attendaient une hausse légèrement plus importante, avec un consensus établi autour de 44.

Le sous-indice de la production a progressé de 5,7 points, à 33,2 après 27,5 en avril, tandis que celui des nouvelles commandes est remonté à 31,8 contre 27,1 le mois précédent, celui de l'emploi a atteint 32,1, après 27,5 en avril.

Le point d'orgue de la semaine, ce sera la réunion ce jeudi du conseil des gouverneurs de la BCE qui devrait annoncer de nouvelles mesures de soutien à l'économie.

Les investisseurs attendent notamment une extension du plan 'Pandemic Purchase Program' (PEPP) mis en place par l'institution de Francfort, un programme flexible de rachats d'actifs d'au moins 750 milliards d'euros visant créances commerciales, obligations souveraines et obligations d'entreprises (la BCE annoncerait une rallonge de 500MdsE de rachats de dettes selon les rumeurs).