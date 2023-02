Taux : confiance et sérénité sur les T-Bonds US avant la FED information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 17:59

(CercleFinance.com) - Petite séance de consolidation en Europe, détente aux Etats Unis... mais dans des écarts limités.

Nos OAT se dégradent de +1Pts à 2,765%, les Bunds affichent +1Pts à 2,290%, les BTP italiens de +1,5Pts à 4,281%.

Les opérateurs n'ont pas salué le repli de l'inflation de 9,2 vers 8,5% en Europe en janvier... une embellie probablement fragile : hausse des carburants, bond de +15% des tarifs de l'électricité en France ce mois-ci...



Pas davantage de mouvement outre-Manche avec des Gilts qui se dégradent de 1,5Pt à 3,3480.

La confiance semble en revanche dominer aux Etats Unis avec une légère détente des T-Bonds de -4Pts vers 3,49%.

Le comité stratégique (FOMC) de la Fed doit en effet annoncer une hausse quasi-certaine d'un quart de point 25 points de base, un relèvement plus modeste que les 50 points du mois de décembre et que les 75 points décidés en novembre.



La raison de ce ralentissement du rythme de ce resserrement monétaire se trouve du côté des récentes statistiques d'inflation, qui montrent une constante décrue depuis l'été dernier.



Mais c'est surtout le discours de Powell qui sera scruté de près: d'après les analystes, le patron de la Fed devrait rester focalisé sur l'inflation et sur l'activité économique, qui semble résister plus fortement que prévu.



Les derniers chiffres US précédant le communiqué de la FED sont décevants avec une contraction de -1Pt de l'activité manufacturière aux Etats-Unis pour le troisième mois d'affilée en janvier.



L'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce mercredi ressort à 47,4 le mois dernier, contre 48,4 en décembre, alors que les économistes attendaient un repli plus limité, autour de 48

Le sous-indice des nouvelles commandes a fortement baissé, à 42,5 contre 45,1 le mois précédent, tandis que celui des prix acquittés ressort en forte hausse, à 44,5 contre 39,4 au mois de décembre (ce dernier chiffre est le moins bon).



Côté en emploi, le secteur privé des Etats-Unis n'a créé que 106.000 nouveaux jobs au mois de janvier, un chiffre en forte baisse par rapport au mois précédent, et nettement sous le consensus, selon l'enquête mensuelle du cabinet de services en ressources humaines ADP.



Enfin, nos OAT n'ont pas réagi au rebond de l'indice des acheteurs PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière française s'est redressé de 49,2 en décembre 2022 à 50,5 en janvier, repassant ainsi au-dessus de la barre des 50 (qui sépare croissance et contraction de l'activité) pour la première fois depuis août.



En revanche, l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 48,8 en janvier, contre 47,8 en décembre 2022, traduisant ainsi un nouveau ralentissement de la contraction du secteur, avec une atténuation des tensions sur les coûts.