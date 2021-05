Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : chiffres du jour sans réel impact, embellie des Bonos Cercle Finance • 18/05/2021 à 18:38









(CercleFinance.com) - Après la séance plutôt positive de lundi, les marchés obligataires se dégradent légèrement aujourd'hui, avec des écarts marginaux mais qui effacent les gains de la veille sur nos OAT (+0,6Pt à 0,292%) et sur les Bunds (+1Pt à 0,103%). Les Bonos espagnols font un peu exception avec une embellie de -1,5Pt de base à 0,605%. Pas de réaction à la seconde estimation de la croissance du PIB de la zone euro par Eurostat pour le premier trimestre 2021 car c'est un 'non-événement' : le PIB de l'Eurozone est confirmé à -0,6% et s'établit à -0,4% dans l'UE par rapport au trimestre précédent. Ces baisses font suite aux reculs du quatrième trimestre 2020 (-0,7% dans la zone euro et -0,5% dans l'UE), après un fort rebond au troisième trimestre 2020 (+12,5% dans la zone euro et +11,7% dans l'UE). En comparaison avec le même trimestre de 2020, le PIB corrigé des variations saisonnières a reculé de 1,8% dans la zone euro et de 1,7% dans l'UE au premier trimestre 2021, après respectivement -4,9% et -4,6% au trimestre précédent. A noter que le PIB japonais s'est replié de -1,3% au 1er trimestre 2021. Les T-Bonds US affichent également +1Pt de base à 1,65% alors que la volatilité semble bien faible (1,63/1655% depuis l'ouverture). Les T-Bonds n'ont pas tressailli malgré la publication des mauvais chiffres de la construction résidentielle publiés par le Département du Commerce: les mises en chantier de logements ont rechuté de 9,5% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.569.000 en rythme annualisé, un niveau bien inférieur au consensus de 1,87 millions (la pénurie de matériaux commence à se faire sentir). Le nombre de permis de construire de logements, censé préfigurer les mises en chantier futures, est quant à lui resté à peu près stable (+0,3%) à 1.760.000 en avril, manquant de peu l'estimation moyenne des économistes. Outre Manche, les Gilts se stabilisent vers 1,865%... une séance pour rien.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.