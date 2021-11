Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : chiffres d'inflation forts, marchés encore plus forts! information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 19:54









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -C'est finalement la hausse (et une détente symétrique des rendements) qui s'impose sur les marché obligataires avec des investisseurs qui ont fait mieux que garder leur sérénité face aux chiffres d'inflation publié ce mercredi. Les T-Bonds se détendent de -3Pts à 1,6040% après des chiffres mitigés concernant le secteur immobilier. Selon le Département du Commerce, les mises en chantier de logements se sont tassées de 0,7% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux États-Unis, à 1.520.000 en rythme annualisé, un niveau en dessous du consensus. Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, a par contre augmenté de 4% à 1.650.000 en octobre, dépassant légèrement l'estimation moyenne des économistes. En Europe, nos OAT effacent -1Pt à 0,105%, les Bunds -1Pt à -0,25% alors que les prix à la consommation en zone euro grimpent de +0,7% vers 4,1% en octobre, contre 3,4% en septembre, selon Eurostat (qui confirme donc son estimation rapide), tandis que celui de l'ensemble de l'UE est passé de 3,6% à 4,4% d'un mois sur l'autre. Même 'prodige' au Royaume Uni où les Gilts se détendent de -3Pts à 0,9600% alors que la hausse des prix s'avère encore plus spectaculaire au Royaume Uni : l'inflation y a en effet grimpé à un rythme annuel de 4,2% en octobre, en forte progression de 1,1 point par rapport au mois précédent.

