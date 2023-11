Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : Ch.Waller de la FED renforce l'optimisme sur T-Bonds information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 19:29









(CercleFinance.com) - La semaine avait bien commencé sur les marchés obligataires et l'optimisme redouble après les déclarations d'un membre de la FED (Christopher Waller) qui évoque ce mardi une détente du loyer de l'argent si toutes les conditions sont réunies en 2024... tout en rappelant que pour l'heure, l'inflation est encore trop haute.



Suite à ces commentaires 'encourageants', les taux ont accéléré leur détente ce mardi en fin d'après-midi : les Treasuries à dix ans effacent -4Pts à 4,3540%, à un plus bas depuis le 20 septembre dernier.



Les OAT et les Bunds se détendent encore de -5Pts de base à 3,0650% et 3,503% respectivement, les BTP italiens effacent -4Pts à 4,2610%.



Les 'Gilts' britanniques restent insensibles à l'embellie outre-Atlantique et sur le continent avec un rendement inchangé de 4,220%.



Côté chiffres US, le prix des maisons individuelles ont continué d'augmenter en septembre aux Etats-Unis, quoiqu'à un rythme moins soutenu que prévu, montre l'indice S&P/Case-Shiller publié mardi.



Cet indice, qui mesure les variations de prix dans les 20 principales agglomérations urbaines du pays, a augmenté de 0,3% d'un mois sur l'autre, ce qui est inférieur au taux de 0,7% qui était attendu par les économistes.



Le baromètre très suivi de la 'confiance' du Conference Board a rebondi de +3Pts au mois de novembre (après 3 mois de repli) à la faveur d'une petite éclaircie au niveau des anticipations des ménages.



Selon l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board, l'indice de confiance a atteint 102 ce mois-ci, contre 99,1 (révisé de 102,6) en octobre.



Le sous-indice des anticipations s'est amélioré pour atteindre 77,8 contre 72,7 le mois passé, tandis que celui de la situation actuelle s'est tassé à 138,2 après 138,6



Le sous-indice des anticipations ressort pour le 3ème mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points, un niveau généralement annonciateur de la survenue d'une récession à un horizon d'un an, prévient le ConfBoard.



Selon l'association, deux consommateurs sur trois considèrent aujourd'hui qu'une récession est 'très probable' ou 'quelque peu probable' au cours des 12 mois à venir.



En Europe cette fois, les opérateurs avaient pu prendre connaissance ce matin d'une amélioration de la confiance des ménages en France en novembre: à 87, son indicateur synthétique -calculé par l'Insee- augmente de 3 points, mais reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période.





