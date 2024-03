Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : cette fois, le PPI plus 'fort' que prévu ne passe pas information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 18:40









(CercleFinance.com) - Encore une mauvaise surprise au niveau de l'inflation aux Etats Unis et les taux s'en ressentent avec une forte dégradation des T-Bonds US : les T-Bonds US se tendent de +10Pts vers 4,295%, le '2 ans' de +7Pts vers 4,691% et le '30 ans ' de +9Pts à 4,44%.



Les prix à la production aux Etats-Unis ('PPI') ont en effet augmenté de 0,6% en données brutes en février (2 fois plus que prévu) par rapport au mois précédent.



Selon le Département du Travail, la hausse s'est établie à 1,6% en données brutes en 'annualisé' et à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux le mois dernier, à comparer à des taux annuels respectifs de 1% et 2,7% observés en janvier.



Pas de surprise, en revanche, pour les ventes de détail aux Etats-Unis qui ont rebondi de 0,6% en rythme séquentiel en février, un rebond globalement conforme aux attentes du marché, après un repli de 1,1% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de -0,8%).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 0,3% le mois dernier, après une baisse de 0,8% en janvier.



Enfin, le Département du Travail annonce 209.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 4 mars aux Etats-Unis, un chiffre en repli de 1.000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente (210 000 au lieu des 217 000 initialement annoncés).



En Europe, nos bons du Trésor subissent la contagion des T-Bonds avec nos OAT qui se dégradent de +8,5Pts à 2,87600%, les Bunds de +8Pts à 2,4330%, les BTP italiens de +14Pts à 3,728%.

NB : l'INSEE abaisse se prévision de croissance en France à 0,00% au 1er trimestre et la relève de 0,2 à 0,3% au second.

Pas mieux outre-Manche avec des 'Gilts' qui se tendent de +12Pts vers 4,138%, le pire niveau observé depuis le 29 février: tout le terrain gagné effacé en 48H (partant de 3,90% mardi matin, cela fait presque +25Pts).













