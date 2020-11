Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : cascade de records absolus sans catalyseur évident Cercle Finance • 26/11/2020 à 19:14









(CercleFinance.com) - La séance fut typiquement soporifique sur les places européennes en l'absence des investisseurs US, quasiment aucune 'stat' ni 'catalyseur' d'aucune sorte, et pourtant ce jeudi 26 novembre se solde par une cascade de records absolus pour les les dettes souveraines des pays dits du 'Sud' avec 0,052% sur les 'Bonos' espagnols, 0,563% sur les BTP italiens... et un incroyable -0,001% affiché en fourchette vers 14h15 sur le '10 ans' portugais. Bien sur, le '2 ans' portugais affiche un rendement négatif depuis juin 2015 mais -0,700% touché ce jour est un plus bas absolu et il est à parité avec le '2 ans' français qui affiche -0,708%. Bien mieux noté que les émissions obligataires de Lisbonne, le T-Bond US '10 ans' américain offrait une rémunération de près de 0,89% à la veille du pont de 'Thanksgiving'. Le '10 ans' grec avait battu un record la veille à 0,565% (1 point de moins que les BTP italiens mercredi) se retendait un peu à 0,666%. Au sortir de séance pleine de surprise, le Bund allemand flirte avec les -0,600% (-1,8Pt à -0,5900%) et nos OAT affichent -0,351% (-1,5Pt). Les investisseurs ont juste pris connaissance, en début de matinée, de l'enquête de conjoncture auprès des ménages français. En novembre, la confiance des ménages dans la situation économique en France baisse nettement, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui perd quatre points à 90, son plus bas niveau depuis décembre 2018 et en dessous de sa moyenne de longue période (100).

