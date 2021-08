Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : calme en Europe et aux US, détente en Italie et UK information fournie par Cercle Finance • 20/08/2021 à 19:03









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires terminent la semaine en roue libre, sans grand changement (tout comme la veille d'ailleurs en Europe) mais l'agenda des publications 'macro' était quasi inexistant. Les T-Bonds se dégradent de +1Pt à 1,254%, ce qui n'a guère de signification: la seule 'donnée' non officielle du jour était cependant intéressante puisque un même logement libéré et reloué, voit son loyer bondir en moyenne +17% sur 1 an. Certaines locations dans des zones très recherchées (périphérie des grandes métropoles comme New York où le confinement est un enfer) ou dans des zones comme le Sud de la Floride prennent +25 à +33%. La hausse de la demande de bien à louer provient aussi de la baisse du nombre d'américains capables d'acheter un bien d'une valeur moyenne désormais supérieure à 350.000$, malgré des taux hypothécaires ultra-bas. Peu de mouvement en Europe avec des OAT et des Bunds stables à -0,1750% et -0,495% respectivement. Plus Sud, petite détente de -0,6Pt de base (comme la veille) des Bonos espagnols à 0,214%, nette embellie des BTP italiens (-2,2Pts à 0,546%) qui finissent la semaine peu changés (-0,5Pt par rapport à vendredi dernier). Enfin, outre-Manche, les Gilts se détendent de -1,3Pt vers 0,526% et c'est une belle semaine qui s'achève : -5Pts hebdo environ (les T-Bonds US n'effacent que -3,5Pts de rendement).

