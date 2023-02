Taux: ça se tend partout après 3 stats US, Gilts UK au tapis information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 19:02

(CercleFinance.com) - La semaine s'achève au plus bas sur les marchés obligataires, ou peu s'en faut, à cause d'une brusque remontée des rendements à la lumière de chiffres de l'inflation plus vigoureux que prévus parus aux Etats Unis à 14H30 (et d'autre chiffres jugés trop vigoureux).



Les Treasuries à '10 ans' rebondissent de 3,88% vers 3,97/3,973% (score identique à celui du début de semaine), au plus haut depuis novembre dernier.

Le rendement du '6 mois' grimpe de +2,5Pts vers 5,116%, le '1 ans' affiche +4,2Pts à 5,0710 : le consensus d'un taux final au-delà de 5,25% s'élargit au fil des jours.

Et comme c'était anticipé en début de semaine, le rendement du '10 ans passe résolument devant le '30 ans' (qui passe de 3,88 à 3,9600%), ce qui démontre que les anticipation d'une récession imminente se renforcent également, ce qui contredit totalement les anticipations des gérants actions depuis 4 mois.



Mais les derniers chiffres US démontrent que la récession est encore loin de paraître menaçante avec une hausse des prix PCE 'globale' de +5,4% (en net rebond par rapport à décembre).

L'inflation 'Core' (hors alimentation et énergie) -très suivie- ressort à 4,7% contre 4,3% espéré après 4,6% en décembre, ce qui démontre que la trajectoire baissière de l'inflation est loin d'être garantie à moyen terme.

Les chiffres des revenus et dépenses des ménages américains recèlent des surprises : les dépenses de consommation des ménages ont en effet rebondi de 1,8% en janvier par rapport au mois précédent.



Le Département du Commerce précise que leurs revenus ne se sont en revanche accrus que de 0,6%, une hausse inférieure au consensus de marché: la chute du taux d'épargne s'accompagne d'un accroissement de l'endettement avec un encours de 'cartes de crédit' qui s'approche des 1.000Mds$ (record absolu).



Et pour ne rien arranger -les 'bonnes nouvelles' se transformant en mauvaises', le moral des ménages américains s'est amélioré plus fortement que prévu en février, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

L'indice de confiance de l'université du Midwest est remonté à 67 ce mois-ci, contre 64,9 en janvier, alors que les analystes l'attendaient autour de 66,4, conformément à sa première estimation.

Le sous-indice mesurant le jugement des ménages sur leur situation actuelle s'est inscrit en hausse, à 70,7 en février contre 68,4 en janvier, tandis que celui mesurant leurs anticipations s'est accru à 64,7 contre 62,7 le mois précédent.

La dégradation des T-Bonds a contaminé nos bons du Trésor européens: après l'embellie de jeudi, nos OAT sont victimes d'une séquence 'portes de saloon'.

Les OAT voient leur rendement bondir de +7Pts vers 3,02% (après 3,055% au plus de l'année vers 16H), les Bunds prennent +6,5Pts à 2,54%, les BTP italiens +10Pts à 4,465%... après avoir tutoyé les 4,500%.



En France, la confiance des ménages français se montre en revanche quasi stable en février 2023 : à 82, l'indicateur synthétique de l'Insee perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).



Outre-Manche, c'est de pire en pire avec des Gilts britannique qui voient leur rendement exploser de +20Pts à 3,79% (au-delà des 3,76% du 23/12/2022), leur pire niveau depuis fin octobre 2022 (et +80Pts depuis le 1er janvier).