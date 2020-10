Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : BTP italiens enchaînent les records, repli des T-Bonds Cercle Finance • 02/10/2020 à 19:09









(CercleFinance.com) - La semaine s'achève en beauté sur les marchés obligataires et en particulier pour les BTP italiens qui pulvérisent un nouveau record absolu (en intraday et clôture cette fois-ci) avec une belle détente de -5Pts vers 0,778% (soit -12Pts de base sur la semaine). Les opérateurs semblent jouer le scénario de la poursuite de la contraction des 'spreads', notamment entre les Bunds (-1Pt à -0,544%) et les BTP (déjà évoqués) puis les Bonos espagnols (-1Pts à 0,215%, au plus bas depuis fin février qui flirtent avec les +75Pts seulement par rapport au '10 ans germanique). Les Gilts se dégradent de -2Pts à 0,255% dans le sillage des T-Bonds US qui affichent +2,5Pts à 0,702%... mais cela ne change rien au diagnostic de stagnation qui se perpétue depuis une 3ème semaine entre 0,65 et 0,72%. Les investisseurs ne voient pas de signe de dégradation de la conjoncture dans la déferlante de statistiques américaines du jour la publication des chiffres mensuels de l'emploi décevants aux Etats-Unis, point d'orgue d'une semaine jusqu'ici marquée par des indicateurs économiques contrastés. L'indice CAC 40 est en baisse de 1,2% à 4765 points, ce qui réduit le gain hebdo à moins de 0,5%. Eurostoxx50 -0,5% Le Département du Travail américain révèle que l'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en septembre, avec 661.000 nouveaux jobs non agricoles le mois dernier, au lieu des +750.000 attendus. Les excellents chiffres du mois de juillet ont, en revanche, été révisés en hausse à 1,76 million, contre 1,73 million annoncé initialement, au même titre que le chiffre d'août qui a été relevé de 1,37 million à près de 1,5 million de créations de postes. Conséquence, le taux de chômage a significativement reculé, de 0,5 points en un mois, pour revenir à 7,9% (contre 10,2% en juillet). Les économistes prévoyaient en moyenne 850.000 créations de postes au mois de septembre pour un taux de chômage de 8,2%. Déception également avec les nouvelles commandes à l'industrie aux Etats-Unis : elles n'ont augmenté que de +0,7% en août selon les statistiques officielles publiées vendredi par le Département du Commerce après un bond révisé de 6,5% au mois de juillet. C'est surtout une déception pour les économistes qui prévoyaient en moyenne une hausse de 1,4% en août après une progression de 6,4% annoncée initialement pour le mois de juillet. L'industrie a été très affectée par la crise du coronavirus, mais la tendance au sein du secteur commence à poindre vers le haut depuis quelques mois grâce à la reprise du commerce mondial. Le dernier chiffre de la semaine fut une (la seule) bonne surprise : l'Université du Michigan a publié un baromètre du moral du consommateur en forte hausse, à 80,4 en septembre contre 74,1 en août, le consensus tablait plus modestement sur 78,5). Trump a annoncé jeudi soir sur son compte Twitter avoir été testé, en même temps que la première dame, positif au coronavirus et s'être placé en isolement et entamé son processus de guérison. Nancy Pelosi a déclaré que la quarantaine à laquelle va devoir se soumettre Donald Trump 'change la dynamique des négociations sur l'adoption du 'Covid-plan' de 1.500Mds$, en négociation au Congrès depuis 5 semaines. Wall Street interprète cela comme le signe qu'un accord sur le plan de soutien pourrait survenir au cours des prochaines heures ou d'ici lundi.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.