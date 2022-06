Taux: brusque tension vers 15H45, pires niveaux depuis 8 ans information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 18:31

(CercleFinance.com) - Drôle de 1er juin, les T-Bonds US avaient commencé le mois sans tendance (fourchette 2,845/2,88% de 8H30 à 15H45) mais ils se sont mis à chuter à la verticale (le rendement se tendait symétriquement de +8,5Pts vers 2,9300%) dès 15H46 et la publication de l'ISM mesurant la croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis : elle s'est accélérée au mois de mai, à 56,1 le mois dernier, contre 55,4 en avril, alors que les économistes attendaient en moyenne un chiffre de 54,2.



L'indice se maintient ainsi bien au-dessus du seuil de 50, témoignant d'une croissance du secteur manufacturier, et ce pour le 24ème mois consécutif.



Le sous-indice des nouvelles commandes est ressorti en forte hausse à 55,1 contre 53,6 le mois précédent, tandis que celui de l'emploi s'est replié à 49,6 après 50,9 en avril.

L'indice des directeurs d'achat PMI du secteur calculé par S&P Global s'est établi à 57 en données définitives pour le mois écoulé, contre une estimation 'flash' qui était de 57,5, et après un niveau de 59,2 en avril.



L'accélération de l'industrie manufacturière selon l'ISM dément le scénario d'une reprise économique en train de s'essouffler aux Etats-Unis: qu'est ce qui peut dans ces conditions dissuader la Fed de poursuivre sans faiblesse son cycle de resserrement monétaire à coup de +50Pts à chaque réunion ?



En Europe, le débâcle des T-Bonds a contaminé nos OAT (+5,5Pts à 1,670%, pire niveau depuis le 8 juin 2014, soit 8 ans) et les Bunds (+6Pts à 1,1830%) qui établissent un nouveau 'pire niveau de l'année' et depuis juillet 2014).

Plus au Sud, les BTP italiens affichent +7Pts de rendement à 3,205% et les Bonos espagnols +6,5Pts 2,295%: c'est leur pire rendement depuis mi-juin 2015 (soit près de 7 ans).

Tout s'est joué dans l'après-midi: en effet, les spécialistes des marchés de taux avaient peu réagi ce matin aux chiffres de la croissance du secteur manufacturier de la zone euro au mois de mai : selon le cabinet S&P Global l'indice PMI de l'industrie manufacturière a ralenti à 54,6 le mois dernier, contre 55,5 en avril (il s'agit d'un plus bas de 18 mois).



Le repli des nouvelles commandes s'explique principalement par les fortes tensions d'approvisionnement et par les tensions inflationnistes.

Les risques d'une contraction de l'économie de la zone euro se sont accrus ces dernières semaines, les analystes redoutant que le resserrement monétaire à venir de la part de la BCE finisse par mener à une récession.

Le marché de l'emploi demeure cependant au top de sa forme avec un taux de chômage ancré au plus bas à 6,8%.



En France, l'indice PMI S&P Global de l'industrie manufacturière de la France s'est replié de 55,7 en avril à 54,6 en mai, affichant ainsi son plus faible niveau depuis octobre 2021.



Enfin, la baisse des bons Trésor était également d'actualité au Royaume uni ce mercredi avec une tension de +7Pts à 3,2050%, du jamais vu depuis mi-octobre 2014.

L'inflation au Royaume Uni atteint 9%, la hausse des salaires est mesurée à +4,2%, à peine la moitié : la consommation va souffrir, l'immobilier aussi avec un risque de défaut sur les prêts hypothécaires qui grimpe en flèche.