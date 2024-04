Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: brusque tension dans le sillage du pétrole (WTI à 85$) information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires font face à une brusque dégradation au lendemain d'indices 'PMI' très robustes publiés aux Etats Unis (indicateur avancés d'activité supérieurs aux attentes).

Les taux font un bond de +13 à +14Pts sur les Bunds à 2,422% et nos OAT à 2,9400%, les BTP italiens grimpent de +12,5Pts vers 3,80%: une flambée qui s'inscrit dans le sillage d'un plus haut sur le pétrole depuis 6 mois avec un baril de 'Brent' à 88,3$ (à Londres), un 'WTI' qui fait une incursion au-delà de 85$ (sur le NYMEX).

Sur le front des statistiques, en France, l'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière, produit par S&P Global, s'est établi à 46,2 en mars : en repli par rapport au sommet de onze mois de février (47,1), il met en évidence une forte détérioration de la conjoncture du secteur.



Par ailleurs, s'étant établi à 46,1 en mars, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est replié par rapport à février (46,5) pour afficher son plus faible niveau depuis trois mois.



Ce repli s'explique par le mouvement des délais de livraison des fournisseurs et les stocks d'achats, alors que la production a connu son plus faible repli depuis avril 2023 et que le recul des nouvelles commandes a ralenti pour un cinquième mois consécutif.



Aux US, après une chute de 3,8% en janvier (révisée par rapport à une estimation initiale qui était de -3,6%), les commandes à l'industrie américaine se sont redressées de 1,4% en février 2024, selon le Département du Commerce.



De leur côté, les livraisons de l'industrie américaine ont aussi augmenté de 1,4% en février par rapport au mois précédent. Enfin, les stocks s'étant accrus de 0,3%, le ratio stocks sur livraisons a diminué de 1,49 à 1,47 d'un mois sur l'autre.



Les marchés seront attentifs au discours de Jerome Powell, le président de la Fed, qui s'exprimera mercredi au sujet des perspectives économiques à l'occasion d'un forum organisé par l'Université de Stanford (Californie).



Outre-Manche, les 'Gilts' explosent avec +17Pts vers 4,13%, pire niveau depuis le 1er mars !







