Taux: brusque détente après l'ISM services US (-30Pts hebdo) information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 19:24

(CercleFinance.com) - Fin de semaine euphorique sur le marché obligataire US avec des T-Bonds qui se détendent de -14Pts à 3,586% et qui effacent -30Pts sur cette semaine écourtée de 4 séances.

Les marchés obligataires européens ne sont pas en reste avec un Bund allemand à dix ans qui recule de -11Pts à 2,1980%, celui de l'OAT de -11Pts à 2,7120%, celui des BTP italiens de -13Pts à 4,205%.



Cette détente des taux s'est déclenchée vers 16H avec la publication de l'indice d'activité dans le secteur américain des services (ISM) de décembre: il a plongé de 56,5 vers 49,6 le mois dernier, alors que les économistes attendaient un repli beaucoup moins prononcé, autour de 55.



Il s'agit de la première fois depuis mai 2020, date des premiers confinements aux Etats-Unis, qu'il repasse sous la barre des 50 points indiquant une contraction de l'activité.

Dans le détail, la composante des nouvelles commandes a chuté à 45,2 contre 56 en novembre, tandis que la composante de l'activité a reculé à 54,7 contre 64,7 le mois précédent.



Baisse surprise également (-1,8%) des commandes à l'industrie américaine en novembre, selon des chiffres publiés ce jour par le Département du Commerce.

De leur côté, les livraisons de l'industrie sont aussi en recul, à -0.6%, contre +0,2% le mois précédent.



Avant l'ISM, selon le baromètre FedWatch du CME Group, le consensus tablait sur 2 hausses de taux de 25 points en février et en mars, sachant qu'une hausse de 50 points en février ne peut être formellement exclue, avec une probabilité estimée à 41% : un objectif final de 5,25% semblait une hypothèse raisonnable après le 'NFP'.

Mais ce vendredi soir, c'est de nouveau l'hypothèse de 2 X 25Pts qui tient la corde, malgré les 'minutes' de la FED écartant toute baisse de taux avant fin 2023.



Le NFP qui était très attendu à peu impacté les T-Bonds lors de sa parution à 14H30: l'économie américaine a généré +223.000 emplois non agricoles au mois de décembre 2022, selon le Département du Travail, un nombre un peu supérieur aux attentes du marché (200/220.000 attendus), mais le taux de chômage s'est encore tassé de 0,1 point pour s'établir à 3,5%, signe d'une grande robustesse du marché de l'emploi.



Le taux de participation à la force de travail est resté à peu près stable à 62,3%, un niveau qui demeure inférieur d'un point à celui de février 2020, et le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,6%.



Par ailleurs, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées à la baisse de -21.000 à 263.000 pour octobre et de -7.000 à 256.000 pour novembre, soit un solde de révision totale de -28.000 pour ces deux mois.