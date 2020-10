Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TAUX-BlackRock abaisse son conseil sur les Treasuries avant les élections Reuters • 26/10/2020 à 15:13









BOSTON, 26 octobre (Reuters) - Le géant de la gestion d'actifs BlackRock BLK.N a annoncé lundi avoir revu à la baisse sa recommandation sur les bons du Trésor américain tout en relevant celle sur les Treasuries indexés sur l'inflation à l'approche de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Dans une note, BlackRock justifie ces décisions par des raisons tactiques. "Les marchés intègrent de plus en plus des résultats menant à une administration intégralement démocrate, qui pourrait conduire à une importante expansion budgétaire", explique le groupe. "Un tel résultat électoral amènerait le marché à intégrer dans les cours un régime d'inflation plus soutenu, que nous prenions déjà en compte dans nos vues stratégiques." (Ross Kerber, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BLACKROCK NYSE -1.36%