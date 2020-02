Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : bien orientés avant minutes FED malgré record boursier Cercle Finance • 19/02/2020 à 19:27









(CercleFinance.com) - Nouvelle séance positive sur les marché obligataires en Europe avec des Bunds à -0,423% (-0,5Pt), le rendement le plus bas depuis fin septembre 2019, des OAT à -0,186%... alors ques bourses de Paris et Francfort inscrivent de nouveaux records. Outre-Manche, les 'Gilts' se détendent marginalement à 0,596% (-0,5Ptb) alors que les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1,8% en janvier, un taux en augmentation de 0,5 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques (ONS). Une tension des taux longs britanniques n'aurait surpris personne. De ce point de vue, la logique semble respectée aux Etats Unis avec une légère dégradation des T-Bonds de +1Pt à 1,566%, après la publication du 'PPI' (prix à la production) en janvier aux Etats-Unis: ils ont augmenté de 0,5% en données brutes selon le Département du Travail. En donnée 'core' (hors alimentation, énergie et négoce) la hausse s'établit à +0,4%, alors que le consensus n'attendait qu'une hausse de 0,1% dans les deux cas (ce qui semblait logique vu la lourde rechute du pétrole). En comparaison avec la même période en 2019, les prix à la production américains se sont accrus de 2,1% en janvier, un taux annuel en hausse de 0,8 point par rapport à décembre. Hors éléments volatiles, la hausse annuelle s'est maintenue à un taux de 1,5%. La vigueur du secteur immobilier plaide également pour un repli des T-Bonds: le nombre de nouveaux permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a bondi de +9,2%, s'établissant à 1.551.000, un chiffre très nettement supérieur au consensus. Les mises en chantier de logements ont reculé de -3,6% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 1.567.000 en rythme annualisé, après 1.626.000 en décembre (chiffre révisé). La situation est susceptible d'évoluer à New York avec la publication des 'minutes' de la FED, mais les opérateurs n'attendent pas de 'révélations'.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.