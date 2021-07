Taux : bénéficient du 'risk-off', la dette grecque recherchée

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires continuent de bénéficier du basculement des stratégies en mode 'risk off'.

La décrue des taux résulte clairement aujourd'hui des arbitrages massifs au détriment des actions (il y a 48H, c'était au détriment de la spéculation sur le pétrole).

Les T-Bonds US ou les Bunds voient leur rendement continuer de se contracter fortement, le '10 ans' US efface -3Pts sous les 1,290% après avoir touché 1,2500% pour la 1ère fois depuis le 10 février.

La parution, hier soir, des 'minutes' du dernier comité stratégique de la Réserve fédérale s'est apparentée à un non-événement puisque tous les prétextes classiques et habituels pour maintenir le plein soutien à l'économie US -et aux marches financiers- ont été réitérés.

En zone Euro, les Bunds se détendent de -2,5Pts à -0,315%, ils ont testé -0,33% au plus bas ... et nos OAT ont affiché brièvement -4Pts à... 0,000% avant de se dégrader un peu vers 0,033% (soit -1Pt seulement par rapport à mercredi.

Plus au Sud, statu quo complet sur les 'Bonos' espagnols à 0,344% et petite consolidation sur les BTP italiens qui se retendent de +1,5Pts à 0,764%.

Même écart de +1,5Pt sur les Gilts britanniques vers 0,716% qui se désolidarisent des T-Bonds US, ce qui n'arrive pas si souvent, surtout depuis le Brexit.

Le tableau ne serait pas complet sans un petit coup d'oeil au '10 ans' grec qui fait presque aussi bien que les Bunds avec une détente de -2Pts à 0,7500%, ce qui les places devant les BTP italiens avec 0,764% et juste derrière les Gilts britanniques (cela se joue à 3,5Pts, ce n'est rien).

Mais ce n'est pas le plus spectaculaire puisque le rendement du 6 mois grec affiche carrément -55% en passant de -0,215 à -0,3300% (et oui, on paye la Grèce de plus en plus cher pour qu'elle s'endette).

Le 'chiffre du jour' a été jugé un peu décevant : les inscriptions hebdo aux allocations chômage ont légèrement augmenté à l'issue de la semaine du 28 juin aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 373 000, contre 371.000 la semaine précédente (chiffre révisé), le consensus tablait sur 350.000 à 360.000.