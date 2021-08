Taux : belle séance en dépit du PPI US, net repli des Gilts

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires européens continuent de très bien se porter : si nos OAT et les Bunds consolident à l'horizontal (autour de -0,12% et -0,457% respectivement) depuis vendredi dernier, les émissions obligataires du 'Sud' ont recommencé à se détendre ce jeudi, malgré des indices boursiers en hausse somnambulique depuis 10 jours (appétit pour le risque) et la multiplication de données penchant du côté d'une inflation plus durable que prévu.

L'Eurofirst-600 à enregistré un 9ème record d'affilée, confirmant que les investisseurs privilégient la confiance dans la reprise et relativisent les incertitudes liées à une 'fulgurante' progression du variant Delta (le nombre de contaminations recule depuis 15 jours au Royaume Uni).

Les Bonos espagnols se détendent de -2Pts vers 0,2250% et les BTP italiens effacent -2,5Pts à 0,546%.

Le T-Bonds US se sont légèrement tendus (+1Pt vers 1,3630%) suite aux chiffres publiés à 14H30 (chômage hebdo US, PPI) et sur l'ensemble de la séance, il ont évolué à 95% au sein d'une fourchette 1,335/1,375%.

L'inflation des prix à la production aux Etats Unis accélère à +7.8% en rythme annuel (+1% m/m) contre +7.2% attendu (soit +0,6%) après +7.3% en juin; le 'core PPI' progresse à +6.2% annuel (soit +0.9% m/m) contre +0,5% attendu et +5.6% en juin.

Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine du 2 août aux Etats-Unis pour s'établir à 375 000 contre 387 000 la semaine précédente (chiffre révisé).

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 396.250 en hausse de 1750 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 2 866 000, une baisse de 114 000 par rapport au niveau révisé de la semaine du 26 juillet.

Chiffres macro toujours : les derniers chiffres de la croissance au Royaume-Uni révèle un rebond de +4,8% après une baisse de 1,6% au premier trimestre 2021 en rythme séquentiel (1ère estimation de l'office national de statistiques (ONS) qui met en avant l'assouplissement des restrictions sanitaires.

Les Gilts britanniques se tendent nettement, de +4Pts vers 0,615% et font donc cavalier seul à la baisse par rapport aux émissions libellées en Euro et aux T-Bonds.