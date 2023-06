Taux : belle détente sur les T-Bonds US, sérénité zone Euro information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 19:35

(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont évolué en ordre dispersé et dans des marges étroites en amont du communiqué de la FED.



La confiance dans le scénario du 'pivot' reste intacte après la publication des dernières statistiques : on observe une petite dégradation de +1,3Pt sur nos OAT à 2,967%, les Bunds +1,5Pts à 2,441%, les BTP italiens +0,5Pt à 4,072%... alors que la BCE se prononcera demain (mais aucun suspens puisque tout le monde anticipe une hausse de +25Pts, qui ne sera pas la dernière).



Outre-Manche, nouveau recul de la production industrielle en Grande-Bretagne au mois d'avril (-0,3%), confirmant les difficultés actuellement rencontrées par le secteur selon l'institut national de la statistique (ONS), là où les économistes attendaient plutôt une baisse de 0,1%.

Les Gilts enrayent enfin leur glissade et les rendements se détendent -enfin- de -2,5Pts vers 4,417% (après un test de 4,45%).



Ambiance serein à Wall Street: les T-Bonds US se détendent de -6Pts à 3,782% alors qu'un consensus univoque anticipait une 'pause' (à 5/5,25%) ce soir mais restent divisés en interne sur les prochaines décisions de politique monétaire (65% pour +25Pts fin juillet et les anticipations pour le 31 décembre vont de 4,75 à 5,50% selon divers membres de la FED, ce qui suppose qu'on pourrait passer par 5,75%).

Côté chiffres, selon le Département du Travail, les prix à la production aux Etats-Unis se sont tassés de 0,3% (plus que prévu) en données brutes en mai par rapport au mois précédent, mais ils sont restés stables hors alimentation, énergie et services commerciaux.

Sur 12 mois, la hausse des prix producteurs US s'est établie en mai à 1,1% en données brutes et à 2,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 2,3% et 3,3% observés au mois d'avril.



Côté Europe, la production industrielle CVS a augmenté de 1% dans l'Eurozone et de 0,7% dans l'UE, selon Eurostat, après des chutes de 3,8% dans la zone euro et de 3,2% dans l'UE en mars par rapport à février.



Dans la zone euro, la production industrielle a augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE, à comparer à des variations annuelles de respectivement -1,4% et -1,2% en mars.

La production des biens d'investissement a augmenté de 14,7% et celle de l'énergie de 1%, tandis que celle des biens intermédiaires a diminué de 1%, celle des biens de consommation durables de 2,6% et celle des biens de consommation non durables de 3%.