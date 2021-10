Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : beaucoup de volatilité sur les T-Bonds & les gilts UK information fournie par Cercle Finance • 06/10/2021 à 18:39









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires se redressent ce soir après avoir inversé la vapeur à la mi-journée, après une forte dégradation initiale dans le sillage des cours du gaz qui nous offrent un scénario 'portes de saloon' assez spectaculaire, avec une hausse initiale et un pic historique à 6,50$, suivi d'une rechute de -9% à 5,74$. Le baril de Brent retombe de son côté de -2% vers 81,3$ à Londres, de -2,2% sur le NYMEX (vers 77,3$). Nos OAT -qui ont affiché jusqu'à +4Pts à 0,2050%- finissent quasi stables vers 0,1700% (+0,8Pts de base). Les Bunds se sont dégradés jusque vers -0,1470% avant de se détendre de 4Pts à -0,187%, soit +0,7Pt en 24H, même écart sur les Bonos espagnols à 0,468%. La journée a été plus tendue sur les BTP italiens qui se dégradent de +3,3Pts vers 0,893%. Outre Manche, les 'Gilts' ont une nouvelle fois failli basculer dans un scénario de 'sell-off' avec une poussée de fièvre de +8Pts vers 1,1520%... qui débouche sur des rachats à bon compte et un retour à l'équilibre vers 1,073%. Les T-Bonds US ont également fait le grand écart entre 1,573% et 1,5150% (ce soir), soit -2Pts, ce qui paradoxalement, n'affaiblit pas du tout le Dollar, en hausse de 0,5% vers 1,1535/E... son meilleur niveau depuis le 21 juillet 2020. Le 'chiffre du jour', ce fut celui de l'enquête sur l'emploi privé aux Etats-Unis, publiée en début d'après-midi par le cabinet ADP, deux jours avant le rapport officiel attendu vendredi. Le secteur privé aux Etats-Unis aurait créé 568.000 emplois au mois de septembre, soit 30% de plus que ce que prévoyaient les économistes, soit 430.000 créations d'emplois. Le chiffre du mois d'août -déjà très faible- a été révisé de -10% à la baisse, à 340.000 au lieu de 374.000 annoncé il y a un mois, précise ADP, un spécialiste des ressources humaines, de la gestion du personnel et de la paie.

