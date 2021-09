Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taux : beaucoup de chiffres, peu de réactions, Gilts positifs information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 19:10









(CercleFinance.com) - Cette première séance de septembre se solde par des écarts étriqués et une relative stabilité des marchés obligataires malgré une déferlante de statistiques plutôt en-deçà des attentes de part et d'autre de l'Atlantique: OAT inchangées à -0,025%, Bunds en léger repli (+0,6Pt de base à -0,364%), Bonos qui se détendent symétriquement de -0,6Pt à 0,337% et -1,5Pt sur les BTP italiens à 0,694%. Nos OAT n'ont pas réagi à une consommation des ménages français nettement repartie à la baisse au mois de juillet, à -2,2% en volume par rapport à juin, un mois qui avait été marqué par une hausse séquentielle de 0,3% des dépenses de consommation (les économistes tablaient, eux, sur une hausse de 0,2%). la chute s'avère encore plus brutale en Allemagne avec -5,4% contre +4% en juin. Outre Atlantique, les investisseurs ont été déçus par les chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé : il n'a créé que 374.000 emplois en août selon le cabinet ADP, un nombre largement inférieur à l'estimation moyenne des économistes qui tablait sur +650.000, après les 326.000 créations de juillet (nombre révisé d'une estimation initiale qui était de 330.000). Les créations de postes en août se sont largement concentrées dans les 'services' avec 329.000 nouveaux emplois (dont 201.000 dans les loisirs et l'hôtellerie), tandis que celui de la production de biens en a créé 45.000. Au vu difficultés d'approvisionnement et de recrutement rencontrées aujourd'hui par bon nombre d'entreprises industrielles, le risque est clairement baissier, préviennent les économistes. Les optimistes se raccrocheront aux 'stats' publiées à 16H : l'ISM manufacturier ressort 59,9 contre 58,7 attendu (après 59,5 en juillet, soit +0,4), les dépenses de constructions progressent de +0,3% au lieu des +0,2% attendus par le consensus. Les T-Bonds US se tendent malgré tout marginalement de +1Pt à 1,312%, les opérateurs se focalisant sur le NFP (rapport mensuel sur l'emploi du mois d'août) qui est attendu de nouveau vigoureux ce vendredi. Enfin, les Gilts réalisent la meilleure performance du jour avec une détente de -2Pts de base à 0,6950%.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.