Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : beaucoup de chiffres, peu d'impact sur la tendance information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 18:44









(CercleFinance.com) - Beaucoup de chiffres tous azimuts et au final, des écarts imperceptibles ou juste symboliques.



En Europe, le Bund et nos OAT effacent -2Pts et -1,5Pt respectivement à 2,340% et 3,053... et plus au Sud, les BTP italiens décalent de -1Pt à 3,70%.

Et meilleure performance du jour pour les Bonos espagnols avec -2,7Pts à 3,1600% : l'écart avec nos OAT se resserre à tout juste 10Pts.

Et le '10 ans' portugais efface -1,5Pt à 2,963%, soit *9Pts de moins que nos OAT.



Les investisseurs ont découvert plusieurs indicateurs majeurs ces dernières heures, principalement en zone euro : la première estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre trimestre ressort à +0,3%, comme sur les trois premiers mois de l'année (consensus +0,2%).



Chiffres identiques en France, l'Insee a annoncé ce matin que le PIB en volume avait crû de 0,3% au deuxième trimestre, après une hausse similaire au trimestre précédent, selon une toute première estimation... mais la consommation a chuté de -0,5% au mois de juin, malgré le début des soldes.



En Allemagne, la croissance ressort négative de -0,1% et l'inflation germanique ressort à 2,6% pour le mois de juillet (consensus de 2,5% après une hausse de 2,5% enregistrée en juin): c'est la plus mauvaise combinaison possible PIB/Inflation mais les écarts en valeur absolue restent marginaux.



En rythme séquentiel, l'inflation a également accéléré de 0,5% en juillet après une hausse de 0,2% en juin, déjouant le consensus était de +0,4%.



L'inflation 'core', qui exclut les éléments volatils comme l'alimentation et les prix de l'énergie, est ressortie stable à 2,9% en juillet.



Mais comme nous l'avons vu, pas de conséquences négatives pour les Bunds.



Outre-Atlantique, à la veille de la conférence de presse de Jerome Powell -à l'issue d'un FOMC sans réel enjeu, la confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est apparemment améliorée en juillet, montre l'enquête préliminaire mensuelle du Conference Board publiée mardi : l'indice s'est établi ce mois-ci à 100,3 contre 97,8 en juin (révisé de 100,4)... ce qui signifie en réalité un statu quo.

Côté immobilier, indice S&P Case-Shiller des prix dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 6,8% en mai en rythme annuel, contre 6,5% attendus (après 7,3% en avril).



Les T-Bonds restent de marbre avec un '10 ans' US qui se détend symboliquement de -1Pt à 4,1650%, le '2 ans de -1,2Pts 4,376%.



Outre-Manche, les 'Gilts' se dégradent de +3,3Pts vers 4,08%.









Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.