Taux : avis de grand calme avant FED mais les BTP se tendent information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 19:01

(CercleFinance.com) - Les marché obligataires verrouillent les gains engrangés lors de la période post-BCE (jeudi dernier) et amplifiés par la révision à la baisse des prévisions de croissance du FMI, le plongeon de la confiance des ménages américains et allemands, la chute des 'PMI', puis les prévisions plutôt pessimistes de Wal-Mart sur la consommation.



A quelques heures du verdict de la FED, les T-Bonds US se détendent encore un peu (-2Pts vers 2,765%), les dettes souveraines européennes affichent le calme le plus olympien avec des écart infinitésimaux: l'OAT et le Bund décalent de +0,5Pt symbolique à 1,5250% et 0,93400% respectivement, les Bonos finissent stables... mais il y a une ombre au tableau.

En effet, le rendement du BTP italien se dégrade de +7Pts vers 3,4200% et le 'spread' avec le Bund a atteint en séance la barre des +250Pts: ce n'est pas bon signe du tout.

La BCE va devoir s'employer pour démontrer l'efficacité du 'PTI', son outil anti-fragmentation.



Beaucoup de choses pourraient changer ce soir à Wall Street après la publication du communiqué de la FED.

Elle devrait procéder à un nouveau tour de vis de 75 points de base afin d'enrayer l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis... mais ce qui importe, c'est quelle orientation elle veut donner à sa politique monétaire d'ici la fin de l'année.

Les signaux de ralentissement se multiplient mais il y a des exceptions comme ce chiffre publié par le Département du Commerce aux Etats Unis cet après-midi : rebond de +1,9% des commandes de biens durables juin (après +0,8% en mai), selon alors même que le consensus de marché en attendait un repli de -0,4%.

En excluant le secteur des transports (+5,1%), aux variations considérées habituellement comme volatiles, les commandes de biens durables américaines ne se sont accrues que de 0,3% en juin.