Taux : aucune embellie ne se dessine, seuils technique clés

(CercleFinance.com) - Nouvelle séance qui tourne à la grisaille sur les marchés de taux: la timide embellie de la matinée ne passe pas le cap de la mi-journée et les rendements se dégradent en cours d'après midi : le Bund allemand affiche +2,5Pt à 2,314%, idem pour nos OAT à 2,826%, les BTP italiens grimpent de +4Pts vers 3,886%.

Attention car au-delà de 2,345%, le rendement des Bunds pourrait grimper vers 2,4850% puis 2,635/2,6400%.



La production industrielle allemande a subi en décembre une baisse bien plus marquée que prévu (-1,6%) montrent des statistiques officielles publiées mercredi qui confortent la mauvaise passe connue actuellement par la première économie d'Europe : il s'agit de son sixième mois consécutif de repli.

La France affiche de son côté un déficit commercial de 100MdsE, soit +40MdsE par rapport à 2019 (après -163MdsE en 2022).

La part de marché de la France dans le commerce mondial est tombé de 5,4% à 2,7% en 20 ans.

Aux Etats Unis et dans la même thématique, le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement creusé à 62,2Mds$ en décembre 2023, par rapport à celui de 61,9 milliards du mois précédent (qui a été révisé d'une estimation initiale de 63,2 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette augmentation de 0,5% du déficit d'un mois sur l'autre reflète une hausse à peu près parallèle des importations de biens et services par les Etats-Unis, de 1,3% à 320,4 milliards de dollars, et de leurs exportations, de 1,5% à 258,2 milliards.



Le rendement des Treasuries se retend de +2Pts à 4,115%, les rendements du '2 ans' et du '30 ans' s'établissent à 4,400% (inchangé) et 4,321% (+2,5Pts) respectivement.







