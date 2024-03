Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : attentisme intégral, et même pas de stats pour animer information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Séance de pur attentisme sur les marchés obligataires US mais également de l'Eurozone en attendant le communiqué synthétisant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (communiquées à 19H).

Le rendement des Treasuries américains à '10 ans' fléchit de -1Pt symbolique à 4,275%.

Celui du Bund allemand de même échéance et celui de nos OAT se détend de -1,5Pt vers à 2,434% et 2,8730% respectivement, les BTP italiens ressortent parfaitement inchangés (à 3,707%).

Même stabilité pour les Gilts britanniques, encalminés vers 4,0600%.



Les opérateurs de marché scruteront avec attention les annonces de l'institution basée à Washington à la recherche d'indices précis sur le calendrier du prochain assouplissement monétaire... lequel surviendrait au mieux en juin (consensus à peine supérieur à 60% selon le baromètre FedWatch du CME Group).



Les investisseurs seront surtout attentifs aux nouvelles prévisions sur l'évolution des taux, les 'dot plots', avec le risque que les anticipations d'une prochaine baisse de taux soient de nouveau reportées dans le temps.



'Le scénario médian devrait encore pointer en faveur de trois baisses de taux en 2024, mais de justesse', préviennent les stratèges de Bank of America.

Et pour Goldman Sachs, 3 baisses constituent le scénario central pour 2024.



Pour bon nombre d'analystes, la Fed est contrainte à l'inaction du fait de la bonne tenue de l'économie américaine, qui s'accompagne d'un réveil de l'inflation.



'Tant la Fed que la BCE souhaiteraient constater une poursuite de la désinflation avant de commencer à baisser leurs taux', rappelle Amaury d'Orsay, responsable des marchés obligataires chez Amundi.



'Compte tenu de la tendance récente de l'inflation sous-jacente des services aux Etats-Unis, il est logique qu'elles fassent preuve de patience', poursuit le gérant.



Christine Lagarde de son côté a déclaré ce mercredi que le principal risque serait désormais de commencer trop tard à baisser les taux.



