Taux : attentisme intégral à la veille NFP et pont 3/4 jours information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 19:40

(CercleFinance.com) - Les marchés se sont-ils entrainés ce jeudi pour le pont de 3 ou 4 jours qui s'annonce : toutes les places européennes d'Euronext seront fermées demain (Vendredi Saint) et le resteront jusqu'au Lundi de Pâques inclus, tandis que les marchés américains resteront portes closes uniquement ce vendredi.



Dans ce contexte, les investisseurs ont préféré limiter les initiatives, d'autant que la publication des statistiques mensuelles de l'emploi américain est attendue demain et que les acteurs ne pourront y réagir qu'au retour du week-end.

En Europe, les écarts ne dépassent pas -1,5Pt sur les OAT (2,684%) et -1Pt sur les Bunds (2,171%).

A noter la publication sans aucun impact des chiffres de la production industrielle en Allemagne. Celle-ci a augmenté de 2% entre janvier et février 2023, selon Destatis, après une progression de 3,7% (révisée d'un chiffre provisoire qui était de +3,5%) en janvier.



'Par conséquent, l'indice ajusté de la production depuis décembre 2022 a progressé de 5,8%, ce qui a plus que compensé la baisse significative enregistrée en décembre (-2,4%)', souligne l'office fédéral de statistiques.



Outre-Manche, pas de chiffres à se mettre sous la dent : les 'Gilts' terminent parfaitement à l'équilibre, à 3,432%.



Outre Atlantique, il y avait des chiffres concernant le chômage mais ils ont été accueillis sans émotion.

Le rendement des Treasuries à dix ans US se détend de -0,5Pt vers 3,282% (après 3.253% au plus bas en séance), au contact du plus bas niveau depuis septembre dernier.



Les investisseurs ont pris connaissance du nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis : elles ont apparemment reculé de 18.000 la semaine du 27 mars, s'établissant ainsi à 228.000 contre 246.000 la semaine précédente (chiffre fortement révisé par rapport aux 198.000 annoncés la semaine dernière, en raison d'un changement dans la méthodologie de calcul, indique le département du travail).



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 6000 pour atteindre 1.823.000 (chiffre révisé par rapport à 1.689.000) lors de la semaine du 20 mars, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.

Des chiffres qui ne véhiculent pas de tendance claire à la veille du 'NFP': selon les anticipations, ce rapport devrait montrer un rythme d'embauches ralenti aux Etats-Unis en mars, avec 225.000 créations de postes prévues contre 311.000 nouveaux postes au mois de février.