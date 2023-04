Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Taux: après le coup de chapeau au CPI US, lourde dégradation

(CercleFinance.com) - Quel renversement de situation en l'espace de 3 heures !

Nos OAT par exemple se sont détendues de 2,82% vers 2,76% (plancher testé vers 14H35) avant d'inverser la vapeur et de repasser la barre des 2,90% (+7,5Pts).

Les Bunds ont suivi la même trajectoire : 2,2540 au plus bas (2,3040% mardi soir) puis 2,3980% dans la foulée avant d'en terminer un peu au-dessus des 2,3700%.

Les BTP italiens ont d'abord affiché -9Pts puis +9Pts vers 18H avant d'en terminer vers 4,225 (+6Pts).

Une forme de 'fait accompli' assez brutal se matérialise après la publication du 'CPI' américain.

Les T-Bonds ont effet effacé -9,4Pts avant de repasser en trombe au-dessus des 3,434% pour culminer à 3,46%, puis d'afficher 3,44% ce soir (alors que Wall Street se montre indécis mais fluctue dans d'étroites limites).



L'indice CPI de base ou 'core', qui exclut les éléments volatils que sont l'alimentation et énergie, a décéléré pour revenir à +0,4% le mois passé (comme prévu), contre +0,5% en février.

Le chiffre global retombe de 6,00% vers 5,00% déjouant un consensus de 5,2%.

L'essentiel de cette décrue provient de la baisse des prix du fioul, des carburants et des véhicules d'occasion, le coût des dépenses de santé s'est également assagi, ainsi que les prix de certains aliments comme les oeufs.



Les taux longs US semblent s'équilibrer autour de 3,40% alors que la Réserve fédérale pourrait avoir achevé son resserrement monétaire.

Les taux courts se figent également avec à peine 1 à 1,5Pts de base de variation sur les maturité de 3 mois à 1 an, puis -3Pts de 2 ans à 7 ans.



'Cela fait maintenant neuf mois consécutifs que l'inflation ralentit, ce qui signifie que les effets du resserrement de la Fed donnent des résultats', souligne Srijan Katyal, trader chez ADSS.



'A la lumière de ces chiffres, la probabilité de nouvelles hausses de taux significatives de la part de la Réserve fédérale semble beaucoup moins envisageable', ajoute-t-il.

outre-Manche, le 'Gilts' poursuivent leur calvaire avec +6,2Pts à 3,601%: voici leur rendement clairement au-delà de 3,50%, en route pour les 3,90%.